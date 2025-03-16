Переключать или не переключать? Что делать с АКПП на светофоре

Автоматическая коробка передач — удобный, но капризный агрегат. Ее перегрев может привести к серьезным проблемам и дорогостоящему ремонту. В отличие от механической трансмиссии, КПД которой достигает 98%, АКПП теряет около 10% энергии в виде тепла. Разбираемся, что вызывает перегрев и как этого избежать.
Основной источник тепла в автоматической трансмиссии — гидротрансформатор, а также проскальзывание фрикционов при переключении передач. Чтобы предотвратить перегрев, автомобили оснащаются теплообменниками. Однако со временем эффективность охлаждения может снижаться.
К перегреву могут привести:
АКПП испытывает сильную нагрузку в пробках и при буксировке. В медленном потоке машина часто трогается и тормозит, перегружая трансмиссию. То же самое происходит, если авто буксирует прицеп, особенно в жаркую погоду.
Стиль вождения тоже играет роль:
Чтобы АКПП служила дольше, важно:
Правильный уход поможет избежать перегрева и продлить срок службы автоматической трансмиссии.
Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое.
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