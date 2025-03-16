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Переключать или не переключать? Что делать с АКПП на светофоре

2:13
Авто

Автоматическая коробка передач — удобный, но капризный агрегат. Ее перегрев может привести к серьезным проблемам и дорогостоящему ремонту. В отличие от механической трансмиссии, КПД которой достигает 98%, АКПП теряет около 10% энергии в виде тепла. Разбираемся, что вызывает перегрев и как этого избежать.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Что провоцирует перегрев АКПП

Основной источник тепла в автоматической трансмиссии — гидротрансформатор, а также проскальзывание фрикционов при переключении передач. Чтобы предотвратить перегрев, автомобили оснащаются теплообменниками. Однако со временем эффективность охлаждения может снижаться.

К перегреву могут привести:

  • Загрязненный радиатор АКПП — снижает теплоотдачу и перегружает систему.
  • Неисправный вентилятор — повышает риск перегрева не только коробки, но и двигателя.
  • Редкая замена трансмиссионной жидкости — масло теряет свойства, хуже охлаждает коробку и усиливает трение.

Какие условия создают дополнительную нагрузку

АКПП испытывает сильную нагрузку в пробках и при буксировке. В медленном потоке машина часто трогается и тормозит, перегружая трансмиссию. То же самое происходит, если авто буксирует прицеп, особенно в жаркую погоду.

Стиль вождения тоже играет роль:

  • При движении на высокой скорости лучше держать наивысшую передачу — это снижает нагрузку на фрикционы.
  • На светофоре не стоит переводить АКПП в "Нейтраль", это не приносит пользы.
  • Если предстоит длительная остановка, безопаснее переключить режим на "Паркинг".

Как уберечь коробку от перегрева

Чтобы АКПП служила дольше, важно:

  • Следить за состоянием системы охлаждения, чистить радиатор.
  • Менять трансмиссионную жидкость по регламенту.
  • Избегать резких стартов и частых перегазовок.
  • Не перегружать машину, особенно летом и в горах.

Правильный уход поможет избежать перегрева и продлить срок службы автоматической трансмиссии.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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