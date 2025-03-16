Штрафы и срок давности: стоит ли рассчитывать на автоматическое списание

Когда речь заходит о штрафах, многие водители надеются, что через какое-то время они просто "сгорят". Но действительно ли неоплаченные штрафы исчезают сами по себе? Или это всего лишь миф?
Согласно статье 31.9 КоАП РФ, штраф может аннулироваться, если с момента его вступления в силу прошло два года. Однако важно учитывать, что отсчет ведется не с даты нарушения, а с момента, когда постановление становится обязательным к исполнению. Это происходит через 10 дней после его вынесения, если водитель не подал жалобу.
Если штраф пришел по почте или через портал госуслуг, срок начинает идти с момента, когда водитель получил уведомление. Таким образом, теоретически неоплаченный штраф может исчезнуть через два года и 10 дней. Однако на практике все не так просто.
Некоторые водители пытаются уклониться от оплаты, например, не живут по месту регистрации, чтобы не получать уведомления. Но этот метод не всегда работает: если штраф передали в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), он уже не исчезнет. Приставы могут применять меры взыскания, включая списание денег со счета, запрет на выезд за границу и даже арест автомобиля.
Через два месяца после того, как штраф стал просроченным, он может перейти к судебным приставам. В таком случае срок давности уже не действует, а у водителя появляются дополнительные проблемы:
Чтобы не допустить неприятных последствий, ГИБДД рекомендует проверять штрафы каждые две недели. Это можно сделать через официальный сайт ГИБДД, портал госуслуг или банковские приложения. К тому же при быстрой оплате действует скидка 50% — достаточно оплатить штраф в течение 20 дней.
Так что рассчитывать на "автоматическое исчезновение" штрафов — не лучшая идея. Лучше оплатить их вовремя и не доводить ситуацию до крайностей.
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
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