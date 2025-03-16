Штрафы и срок давности: стоит ли рассчитывать на автоматическое списание

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Когда речь заходит о штрафах, многие водители надеются, что через какое-то время они просто "сгорят". Но действительно ли неоплаченные штрафы исчезают сами по себе? Или это всего лишь миф?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пробка

Сколько лет штрафу, прежде чем он исчезнет

Согласно статье 31.9 КоАП РФ, штраф может аннулироваться, если с момента его вступления в силу прошло два года. Однако важно учитывать, что отсчет ведется не с даты нарушения, а с момента, когда постановление становится обязательным к исполнению. Это происходит через 10 дней после его вынесения, если водитель не подал жалобу.

Если штраф пришел по почте или через портал госуслуг, срок начинает идти с момента, когда водитель получил уведомление. Таким образом, теоретически неоплаченный штраф может исчезнуть через два года и 10 дней. Однако на практике все не так просто.

Можно ли избежать оплаты штрафа

Некоторые водители пытаются уклониться от оплаты, например, не живут по месту регистрации, чтобы не получать уведомления. Но этот метод не всегда работает: если штраф передали в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), он уже не исчезнет. Приставы могут применять меры взыскания, включая списание денег со счета, запрет на выезд за границу и даже арест автомобиля.

Что происходит с долгами перед ГИБДД

Через два месяца после того, как штраф стал просроченным, он может перейти к судебным приставам. В таком случае срок давности уже не действует, а у водителя появляются дополнительные проблемы:

Штраф может удвоиться - приставы могут взыскать с водителя сумму в двойном размере.

- приставы могут взыскать с водителя сумму в двойном размере. Арест до 15 суток - в случае крупных задолженностей возможен административный арест.

- в случае крупных задолженностей возможен административный арест. Обязательные работы - вместо уплаты штрафа можно получить до 50 часов обязательных работ.

Как не попасть в неприятную ситуацию

Чтобы не допустить неприятных последствий, ГИБДД рекомендует проверять штрафы каждые две недели. Это можно сделать через официальный сайт ГИБДД, портал госуслуг или банковские приложения. К тому же при быстрой оплате действует скидка 50% — достаточно оплатить штраф в течение 20 дней.

Так что рассчитывать на "автоматическое исчезновение" штрафов — не лучшая идея. Лучше оплатить их вовремя и не доводить ситуацию до крайностей.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.



