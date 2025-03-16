Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минута — и боль уйдёт: врач показал упражнение, которое спасёт вашу шею
Весна пришла, а ты всё ещё в чёрном? Разбираем главные офисные образы сезона
Кто сказал, что без пергамента нельзя печь? Эти хитрости спасут любой рецепт
Больше никакой чистки: как уберечь микроволновку от грязи одним движением
Air Astana ужесточает правила: какие гаджеты теперь нельзя проносить на борт
Безопасный переезд: как перенести дерево и не повредить корни
Космос ближе: мы находимся внутри огромной чёрной дыры
Правительство России поддержит бизнес: продление особых экономических зон на Сахалине и Курилах
Щенок в доме: 8 покупок, без которых не обойтись

Штрафы и срок давности: стоит ли рассчитывать на автоматическое списание

2:34
Авто

Когда речь заходит о штрафах, многие водители надеются, что через какое-то время они просто "сгорят". Но действительно ли неоплаченные штрафы исчезают сами по себе? Или это всего лишь миф?

Пробка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пробка

Сколько лет штрафу, прежде чем он исчезнет

Согласно статье 31.9 КоАП РФ, штраф может аннулироваться, если с момента его вступления в силу прошло два года. Однако важно учитывать, что отсчет ведется не с даты нарушения, а с момента, когда постановление становится обязательным к исполнению. Это происходит через 10 дней после его вынесения, если водитель не подал жалобу.

Если штраф пришел по почте или через портал госуслуг, срок начинает идти с момента, когда водитель получил уведомление. Таким образом, теоретически неоплаченный штраф может исчезнуть через два года и 10 дней. Однако на практике все не так просто.

Можно ли избежать оплаты штрафа

Некоторые водители пытаются уклониться от оплаты, например, не живут по месту регистрации, чтобы не получать уведомления. Но этот метод не всегда работает: если штраф передали в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), он уже не исчезнет. Приставы могут применять меры взыскания, включая списание денег со счета, запрет на выезд за границу и даже арест автомобиля.

Что происходит с долгами перед ГИБДД

Через два месяца после того, как штраф стал просроченным, он может перейти к судебным приставам. В таком случае срок давности уже не действует, а у водителя появляются дополнительные проблемы:

  • Штраф может удвоиться - приставы могут взыскать с водителя сумму в двойном размере.
  • Арест до 15 суток - в случае крупных задолженностей возможен административный арест.
  • Обязательные работы - вместо уплаты штрафа можно получить до 50 часов обязательных работ.

Как не попасть в неприятную ситуацию

Чтобы не допустить неприятных последствий, ГИБДД рекомендует проверять штрафы каждые две недели. Это можно сделать через официальный сайт ГИБДД, портал госуслуг или банковские приложения. К тому же при быстрой оплате действует скидка 50% — достаточно оплатить штраф в течение 20 дней.

Так что рассчитывать на "автоматическое исчезновение" штрафов — не лучшая идея. Лучше оплатить их вовремя и не доводить ситуацию до крайностей.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Кошки страдают, а люди довольны: вся правда об этой процедуре
Домашние животные
Кошки страдают, а люди довольны: вся правда об этой процедуре Аудио 
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Экономика и бизнес
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок Аудио 
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Здоровье
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Какие автозаводы СССР выжили и кто ими владеет сегодня Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Забудьте о трубочисте: вот как правильно почистить дымоход своими руками
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Последние материалы
Больше никакой чистки: как уберечь микроволновку от грязи одним движением
Air Astana ужесточает правила: какие гаджеты теперь нельзя проносить на борт
Безопасный переезд: как перенести дерево и не повредить корни
Штрафы и срок давности: стоит ли рассчитывать на автоматическое списание
Космос ближе: мы находимся внутри огромной чёрной дыры
Правительство России поддержит бизнес: продление особых экономических зон на Сахалине и Курилах
Щенок в доме: 8 покупок, без которых не обойтись
Как вовремя распознать болезнь Паркинсона: один незаметный признак может спасти здоровье
Какие автозаводы СССР выжили и кто ими владеет сегодня
Гипогликемия подкрадывается незаметно: что съесть, чтобы не потерять сознание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.