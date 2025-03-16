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Как салфетка за 300 рублей поможет избежать дорогой полировки

1:53
Авто

Автомойки самообслуживания становятся всё популярнее, но не все знают, как правильно высушить машину, чтобы на кузове не осталось следов и царапин. Оказывается, обычная микрофибровая салфетка может как помочь, так и навредить. Разбираемся, как её использовать без ошибок.

Мойка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мойка машины

Какая микрофибра нужна

Для просушивания автомобиля подойдёт салфетка размером от 30x30 см, где одна сторона ворсовая, а другая гладкая.

При покупке обращайте внимание:

  • Высокий ворс нужен для впитывания влаги.
  • Гладкая сторона пригодится для полировки стекол и фар.
  • Не используйте жёсткие тряпки или старые полотенца — они могут оставить микротрещины на ЛКП.

Как сушить машину без разводов

  1. Используйте только ворсовую сторону для кузова.
  2. Не трите поверхность — лучше аккуратно промакивайте.
  3. Кладите салфетку на мокрую машину и плавно проводите — это быстрее и эффективнее.
  4. Не забывайте про стёкла — гладкая сторона микрофибры поможет их отполировать.
  5. Регулярно промывайте салфетку, чтобы удалить песок и грязь, иначе могут появиться царапины.

Как продлить жизнь микрофибре

  • Не стирайте с кондиционерами — они забивают волокна.
  • Не сушите на батарее, иначе салфетка потеряет свойства.
  • После использования промывайте тёплой водой без агрессивной химии.

Стоит ли экономить

Цена микрофибровой салфетки — 300-500 рублей, но при правильном уходе она прослужит несколько месяцев. Альтернатива — использовать старые тряпки, но в этом случае царапины на кузове и разводы гарантированы.

Небольшие нюансы при сушке машины помогут сохранить её внешний вид и избежать лишних затрат на полировку.

Уточнения

Микроволокно или микрофибра — ткань, произведённая из волокон полиэфира, также может состоять из волокон полиамида и других полимеров. Своё название ткань получила из-за толщины волокон, составляющей несколько микрометров. Микроволокно используется в производстве тканых, нетканых и трикотажных материалов. Может быть использована в производстве одежды, обивке, в промышленных фильтрах, в уборочной продукции.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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