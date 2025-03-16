Как салфетка за 300 рублей поможет избежать дорогой полировки

Автомойки самообслуживания становятся всё популярнее, но не все знают, как правильно высушить машину, чтобы на кузове не осталось следов и царапин. Оказывается, обычная микрофибровая салфетка может как помочь, так и навредить. Разбираемся, как её использовать без ошибок.
Для просушивания автомобиля подойдёт салфетка размером от 30x30 см, где одна сторона ворсовая, а другая гладкая.
При покупке обращайте внимание:
Цена микрофибровой салфетки — 300-500 рублей, но при правильном уходе она прослужит несколько месяцев. Альтернатива — использовать старые тряпки, но в этом случае царапины на кузове и разводы гарантированы.
Небольшие нюансы при сушке машины помогут сохранить её внешний вид и избежать лишних затрат на полировку.
Микроволокно или микрофибра — ткань, произведённая из волокон полиэфира, также может состоять из волокон полиамида и других полимеров. Своё название ткань получила из-за толщины волокон, составляющей несколько микрометров. Микроволокно используется в производстве тканых, нетканых и трикотажных материалов. Может быть использована в производстве одежды, обивке, в промышленных фильтрах, в уборочной продукции.
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