Важна не только цена: как по одному признаку понять, что топливо плохое

Каждый водитель хочет сэкономить на топливе, но иногда низкая цена оборачивается дорогим ремонтом. Некачественное топливо может вызвать проблемы с двигателем, засорить систему подачи топлива и даже вывести машину из строя. Как понять, на каких заправках лучше не рисковать?
Использование топлива с низким октановым числом, большим количеством примесей или воды может привести к серьезным проблемам:
И всё это — после одной неудачной заправки.
Нет информации в интернете
Официальный сайт, отзывы, рейтинг на картах — если ничего из этого нет, значит, заправка либо новая, либо скрывает свою репутацию.
Слишком низкие цены
Конечно, хочется сэкономить, но если бензин стоит заметно дешевле, чем у конкурентов, стоит задуматься: чем заправляют вашу машину?
Странный запах топлива
Если запах резкий, химический, отдаёт растворителем, лучше отказаться от заправки. В нормальном бензине таких запахов быть не должно.
Мало машин на заправке
Если АЗС работает давно, но клиентов почти нет — значит, водители уже поняли, что здесь заправляться опасно.
Отсутствие документов
Любая приличная заправка должна предоставлять паспорт качества топлива. Если на АЗС уходят от ответа или отказываются показывать документы — это тревожный знак.
Если заправились, но появились сомнения:
Лучше заправляться на проверенных заправках с хорошей репутацией. Одна "удачная" экономия может обернуться ремонтом на десятки тысяч рублей.
Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?