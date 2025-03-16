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Важна не только цена: как по одному признаку понять, что топливо плохое

2:44
Авто

Каждый водитель хочет сэкономить на топливе, но иногда низкая цена оборачивается дорогим ремонтом. Некачественное топливо может вызвать проблемы с двигателем, засорить систему подачи топлива и даже вывести машину из строя. Как понять, на каких заправках лучше не рисковать? 

Заправка. Оренбург - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Максимович, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Заправка. Оренбург - panoramio

Чем грозит заправка на сомнительных АЗС

Использование топлива с низким октановым числом, большим количеством примесей или воды может привести к серьезным проблемам:

  • Двигатель начинает троить и работать с перебоями.
  • Повышенный износ топливной системы.
  • Засорение форсунок и катализатора.
  • Риск выхода из строя топливного насоса из-за воды в бензине.

И всё это — после одной неудачной заправки.

Как отличить опасную АЗС?

  1. Нет информации в интернете
    Официальный сайт, отзывы, рейтинг на картах — если ничего из этого нет, значит, заправка либо новая, либо скрывает свою репутацию.

  2. Слишком низкие цены
    Конечно, хочется сэкономить, но если бензин стоит заметно дешевле, чем у конкурентов, стоит задуматься: чем заправляют вашу машину?

  3. Странный запах топлива
    Если запах резкий, химический, отдаёт растворителем, лучше отказаться от заправки. В нормальном бензине таких запахов быть не должно.

  4. Мало машин на заправке
    Если АЗС работает давно, но клиентов почти нет — значит, водители уже поняли, что здесь заправляться опасно.

  5. Отсутствие документов
    Любая приличная заправка должна предоставлять паспорт качества топлива. Если на АЗС уходят от ответа или отказываются показывать документы — это тревожный знак.

Как проверить топливо

Если заправились, но появились сомнения:

  • Посмотрите на цвет топлива — слишком тёмный оттенок или осадок недопустимы.
  • Если машина стала хуже разгоняться, троить, появился дым из выхлопной трубы — возможно, топливо некачественное.
  • Можно провести экспресс-тест: капните бензин на белую бумагу. Если после испарения остаётся жирный след, в топливе примеси.

Что делать, если залили плохой бензин

  1. Если после заправки машина работает нормально, но есть сомнения — на следующей АЗС заправьте полный бак хорошего топлива.
  2. Если появились перебои в работе двигателя, не затягивайте с промывкой топливной системы.
  3. В критических случаях лучше слить топливо и не рисковать.

Лучше заправляться на проверенных заправках с хорошей репутацией. Одна "удачная" экономия может обернуться ремонтом на десятки тысяч рублей.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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