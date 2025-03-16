Заправка не тем топливом — страшная ошибка или пустяк? Всё не так однозначно

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Каждый водитель хотя бы раз в жизни сталкивался с моментом невнимательности на заправке. Вместо 95-го — 92-й, и тут же в голове возникает вопрос: что теперь делать? Двигатель "захлебнётся", начнёт троить или вообще заглохнет? Или всё не так страшно?

Фото: Freepik by Designed by Freepik Канистра бензина

Как вообще делают бензин

Раньше бензин получали простой перегонкой нефти, но современные автомобили требуют сложных технологий. Сейчас топливо создают с помощью каталитического и термического крекинга, разлагая нефть на углеводороды. В результате получают топливо с октановым числом 70-80, но чтобы оно соответствовало современным стандартам, добавляют специальные присадки.

В чём разница между АИ-92 и АИ-95

Принципиальное отличие только в количестве присадок, увеличивающих октановое число. Ранее применяли токсичный тетраэтилсвинец, но теперь используют метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) — более безопасное соединение.

Таким образом, 92-й и 95-й бензин имеют одну и ту же основу, но разное количество октаноповышающих компонентов.

Что произойдёт, если залить АИ-92 вместо АИ-95

Современные двигатели адаптируются. Большинство инжекторных моторов способны временно работать на бензине с более низким октановым числом за счёт системы детонационного контроля.

Мощность немного снизится. Из-за меньшего октанового числа двигатель может работать не так эффективно, но критических последствий не будет.

Увеличится расход топлива. В некоторых случаях разница может составлять 3-5%.

Детонация в высокофорсированных двигателях. Если мотор рассчитан исключительно на 95-й или выше, возможны детонационные удары, что в долгосрочной перспективе негативно скажется на ресурсе двигателя.

Когда это действительно опасно

Если у вашего автомобиля высокая степень сжатия (выше 10,5), залив 92-й бензин, можно спровоцировать преждевременное воспламенение топлива.

Турбированные двигатели чувствительнее к октановому числу, и использование неподходящего топлива может привести к нестабильной работе.

Можно ли смешивать 92-й и 95-й бензин

Да, это не нанесёт вреда двигателю, если это разовая ситуация. В баке образуется топливо со средним октановым числом, например 93-й, что допустимо для большинства автомобилей.

Что делать, если залили не тот бензин

Не паникуйте — машина не выйдет из строя мгновенно. Заправьтесь правильным бензином при первой возможности. Если двигатель начал работать с перебоями, избегайте высокой нагрузки и по возможности слейте топливо.

Стоит ли волноваться

Если ваш мотор не требует исключительно 95-го или выше, одна ошибка на заправке не приведёт к катастрофе. Главное — не превращать это в привычку, чтобы не снижать ресурс двигателя.

Уточнения

Окта́новое число́ — показатель, который характеризует детонационную стойкость (стойкость к взрыву) топлива, применяемого в двигателях внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием (обычно бензина, не используется при характеристике дизельного топлива и авиационного керосина). Октановое число определяют на стандартном одноцилиндровом двигателе с переменной степенью сжатия.

