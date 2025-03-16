Заправка не тем топливом — страшная ошибка или пустяк? Всё не так однозначно

Каждый водитель хотя бы раз в жизни сталкивался с моментом невнимательности на заправке. Вместо 95-го — 92-й, и тут же в голове возникает вопрос: что теперь делать? Двигатель "захлебнётся", начнёт троить или вообще заглохнет? Или всё не так страшно?
Раньше бензин получали простой перегонкой нефти, но современные автомобили требуют сложных технологий. Сейчас топливо создают с помощью каталитического и термического крекинга, разлагая нефть на углеводороды. В результате получают топливо с октановым числом 70-80, но чтобы оно соответствовало современным стандартам, добавляют специальные присадки.
Принципиальное отличие только в количестве присадок, увеличивающих октановое число. Ранее применяли токсичный тетраэтилсвинец, но теперь используют метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) — более безопасное соединение.
Таким образом, 92-й и 95-й бензин имеют одну и ту же основу, но разное количество октаноповышающих компонентов.
Да, это не нанесёт вреда двигателю, если это разовая ситуация. В баке образуется топливо со средним октановым числом, например 93-й, что допустимо для большинства автомобилей.
Если ваш мотор не требует исключительно 95-го или выше, одна ошибка на заправке не приведёт к катастрофе. Главное — не превращать это в привычку, чтобы не снижать ресурс двигателя.
Окта́новое число́ — показатель, который характеризует детонационную стойкость (стойкость к взрыву) топлива, применяемого в двигателях внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием (обычно бензина, не используется при характеристике дизельного топлива и авиационного керосина). Октановое число определяют на стандартном одноцилиндровом двигателе с переменной степенью сжатия.
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?