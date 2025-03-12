ТОП-5 легковых автомобилей-долгожителей в СССР

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В Советском Союзе было немало автомобилей, которые отличались долговечностью и надёжностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Victor Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ГАЗ 24 ХАЮ

Вот пять моделей, которые можно назвать "долгожителями" СССР.

1. ВАЗ-2101 "Жигули" ("Копейка")

Этот автомобиль, созданный на базе итальянского Fiat 124, стал настоящим символом советского автопрома.

Простая конструкция, надёжность и ремонтопригодность обеспечили ему долгую жизнь на дорогах СССР и за его пределами. Выпускался с 1970 по 1988 год, но многие экземпляры до сих пор в строю.

2. ГАЗ-24 "Волга"

Этот автомобиль представительского класса отличался прочной конструкцией и высоким ресурсом.

"Волга" использовалась в качестве служебного автомобиля, такси и личного транспорта. Выпускалась с 1968 по 1992 год, а её модификации продолжали выпускаться до 2008 года.

3. Москвич-412

Этот автомобиль отличался надёжным двигателем и прочной конструкцией.

"Москвич-412" был популярен как в СССР, так и за рубежом. Выпускался с 1967 по 1997 год.

4. УАЗ-469

Этот внедорожник отличался высокой проходимостью и надёжностью.

УАЗ-469 использовался в армии, милиции, сельском хозяйстве и как личный транспорт. Выпускался с 1972 по 2003 год, а его модификации выпускаются до сих пор.

5. ЗАЗ-968 "Запорожец"

Несмотря на свою противоречивую репутацию, "Запорожец" был довольно надёжным и простым в обслуживании автомобилем.

Его доступная цена сделала его популярным среди советских граждан. Выпускался с 1971 по 1994 год.

Эти автомобили стали настоящими легендами советского автопрома и до сих пор пользуются популярностью среди любителей ретро-автомобилей.