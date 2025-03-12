Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У Цыганова будет девятый?: Снигирь спровоцировала слухи о пополнении в семье
Киев уверен, что 30-дневным перемирием перехитрил русских
Пересильд вновь подогрела слухи о романе с известным певцом
Минимум за три года: что ждёт нефтяной рынок в условиях новой коррекции?
Поставил в духовку и забыл — а потом удивился, как вкусно получилось
Не Вициным единым: ещё одна могила звезды кино оказалась заброшенной
Диета не помогает: возможно, вы просто не замечаете этих банальных калорийных ловушек
Где в Греции попробовать лучшие морепродукты с видом на море
Этот дренаж спасёт рассаду от гибели — простой, но гениальный способ

ТОП-5 легковых автомобилей-долгожителей в СССР

2:22
Авто

В Советском Союзе было немало автомобилей, которые отличались долговечностью и надёжностью.

ГАЗ 24 ХАЮ
Фото: commons.wikimedia.org by Victor Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ГАЗ 24 ХАЮ

Вот пять моделей, которые можно назвать "долгожителями" СССР.

1. ВАЗ-2101 "Жигули" ("Копейка")

Этот автомобиль, созданный на базе итальянского Fiat 124, стал настоящим символом советского автопрома.

Простая конструкция, надёжность и ремонтопригодность обеспечили ему долгую жизнь на дорогах СССР и за его пределами. Выпускался с 1970 по 1988 год, но многие экземпляры до сих пор в строю.

2. ГАЗ-24 "Волга"

Этот автомобиль представительского класса отличался прочной конструкцией и высоким ресурсом.

"Волга" использовалась в качестве служебного автомобиля, такси и личного транспорта. Выпускалась с 1968 по 1992 год, а её модификации продолжали выпускаться до 2008 года.

3. Москвич-412

Этот автомобиль отличался надёжным двигателем и прочной конструкцией.

"Москвич-412" был популярен как в СССР, так и за рубежом. Выпускался с 1967 по 1997 год.

4. УАЗ-469

Этот внедорожник отличался высокой проходимостью и надёжностью.

УАЗ-469 использовался в армии, милиции, сельском хозяйстве и как личный транспорт. Выпускался с 1972 по 2003 год, а его модификации выпускаются до сих пор.

5. ЗАЗ-968 "Запорожец"

Несмотря на свою противоречивую репутацию, "Запорожец" был довольно надёжным и простым в обслуживании автомобилем.

Его доступная цена сделала его популярным среди советских граждан. Выпускался с 1971 по 1994 год.

Эти автомобили стали настоящими легендами советского автопрома и до сих пор пользуются популярностью среди любителей ретро-автомобилей.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Садоводство, цветоводство
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Еда и рецепты
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова Аудио 
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Российский шоу-бизнес
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой Аудио 
Популярное
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.

Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Мяч недолго будет на стороне России. Трампу скоро станет совсем не до Украины Любовь Степушова Barracuda-500 против дорогих ракет: как США хотят изменить правила игры в военных технологиях Дмитрий Плотников Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады
Последние материалы
Киев уверен, что 30-дневным перемирием перехитрил русских
Пересильд вновь подогрела слухи о романе с известным певцом
ТОП-5 легковых автомобилей-долгожителей в СССР
Минимум за три года: что ждёт нефтяной рынок в условиях новой коррекции?
Поставил в духовку и забыл — а потом удивился, как вкусно получилось
Не Вициным единым: ещё одна могила звезды кино оказалась заброшенной
Диета не помогает: возможно, вы просто не замечаете этих банальных калорийных ловушек
Где в Греции попробовать лучшие морепродукты с видом на море
Этот дренаж спасёт рассаду от гибели — простой, но гениальный способ
Необычный питомец, который выглядит, как плюшевая игрушка, но способен удивить вас
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.