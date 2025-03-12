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ТОП-5 самых популярных автобусов в СССР

2:24
Авто

Автобусы в СССР были не просто транспортом — это был неотъемлемый элемент повседневной жизни миллионов людей.

Автобус ЛиАЗ-677
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Автобус ЛиАЗ-677

Городские и междугородние, большие и маленькие, отечественные и импортные — они возили рабочих на заводы, школьников в школы, а дачников — на огороды.

Некоторые из этих моделей стали по-настоящему культовыми и до сих пор вызывают ностальгию по СССР.

1. ЛиАЗ-677

Самый массовый городской автобус 1970-80-х годов. Его узнавали по характерному "звону бутылок" кардана и округлой форме кузова. Цвет — чаще всего жёлтый или оранжевый. Эти автобусы ездили по городам десятилетиями и стали настоящим символом советских улиц.

2. ПАЗ-672

Небольшой, но очень универсальный автобус. Его можно было встретить и на сельских маршрутах, и как школьный автобус, и как служебный транспорт. Круглая форма, простая конструкция и надёжность сделали "пазик" любимцем в глубинке.

3. Икарус-260/Икарус-280

Венгерские автобусы, которые стали привычным зрелищем в крупных городах. Модель 260 — обычная, модель 280 — гармошка, особенно вместительная. Комфорт, мягкие сиденья и узнаваемый внешний вид сделали их фаворитами пассажиров.

4. КАвЗ-685

Автобус средней вместимости от Курганского автозавода. Использовался на междугородних линиях и для перевозки рабочих. Простой, крепкий и надёжный, он стал рабочей лошадкой в регионах, где требовалась проходимость и устойчивость к суровым условиям.

5. ЗИЛ-158 (ЗИС-158)

Один из первых послевоенных автобусов, массово использовавшихся в городах с 1950-х годов. Узнаваемый по округлому кузову и хромированным деталям. Позже уступил место новым моделям, но оставил заметный след в истории советского автотранспорта.

Эти автобусы оставили неизгладимый след в истории советского транспорта и до сих пор вызывают ностальгию у многих людей.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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