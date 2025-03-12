ТОП-5 грузовиков СССР, которые так и не вышли в массовое производство

Советский автопром, несмотря на свою ориентацию на массовое производство, породил немало интересных экспериментальных разработок грузовых автомобилей.
Вот ТОП-5 грузовиков СССР, которые не вышли в серию.
1. НАМИ-012
Этот грузовик, разработанный в 1957 году, отличался необычной компоновкой с кабиной над двигателем. Предназначался для работы в городских условиях, но не был запущен в серию из-за сложности конструкции.
2. ГАЗ-62
Этот полноприводный грузовик, разработанный в 1952 году, отличался высокой проходимостью. Предназначался для использования в армии, но не был запущен в серию из-за высокой стоимости.
3. ЗИЛ-169
Этот трёхосный грузовик, разработанный в 1965 году, отличался высокой грузоподъёмностью. Предназначался для работы в тяжёлых условиях, но не был запущен в серию из-за сложности конструкции.
4. Урал-НАМИ
Этот полноприводный грузовик, разработанный в 1958 году, отличался высокой проходимостью. Предназначался для работы в условиях бездорожья, но не был запущен в серию из-за сложности конструкции.
5. МАЗ-525Г
Этот карьерный самосвал, разработанный в 1964 году, отличался высокой грузоподъёмностью. Предназначался для работы в карьерах, но не был запущен в серию из-за высокой стоимости.
Эти грузовики демонстрируют инженерную мысль советских конструкторов и их стремление к созданию инновационной техники.
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