ТОП-5 грузовиков СССР, которые так и не вышли в массовое производство

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Советский автопром, несмотря на свою ориентацию на массовое производство, породил немало интересных экспериментальных разработок грузовых автомобилей.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Экспериментальный ЗИЛ

Вот ТОП-5 грузовиков СССР, которые не вышли в серию.

1. НАМИ-012

Этот грузовик, разработанный в 1957 году, отличался необычной компоновкой с кабиной над двигателем. Предназначался для работы в городских условиях, но не был запущен в серию из-за сложности конструкции.

2. ГАЗ-62

Этот полноприводный грузовик, разработанный в 1952 году, отличался высокой проходимостью. Предназначался для использования в армии, но не был запущен в серию из-за высокой стоимости.

3. ЗИЛ-169

Этот трёхосный грузовик, разработанный в 1965 году, отличался высокой грузоподъёмностью. Предназначался для работы в тяжёлых условиях, но не был запущен в серию из-за сложности конструкции.

4. Урал-НАМИ

Этот полноприводный грузовик, разработанный в 1958 году, отличался высокой проходимостью. Предназначался для работы в условиях бездорожья, но не был запущен в серию из-за сложности конструкции.

5. МАЗ-525Г

Этот карьерный самосвал, разработанный в 1964 году, отличался высокой грузоподъёмностью. Предназначался для работы в карьерах, но не был запущен в серию из-за высокой стоимости.

Эти грузовики демонстрируют инженерную мысль советских конструкторов и их стремление к созданию инновационной техники.