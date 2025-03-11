ТОП-7 малоизвестных мотоциклов Советского Союза

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В СССР было немало интересных, но малораспространённых мотоциклов, о которых знают лишь знатоки и коллекционеры.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мотоцикл Тула во Владивостоке ф1

Вот ТОП-7 малоизвестных советских мотоциклов.

1. Иж-14 (1950-е) — советский Harley-Davidson

Разработан в Ижевске, но так и не пошёл в серию. V-образный двигатель 750 см³ (копия Harley-Davidson WLA). Должен был стать мотоциклом для армии, но выбрали М-72.

2. М-52 (1954) — лёгкий "Урал"

Опытный 500-кубовый боксер, созданный на Ирбитском заводе (ИМЗ). Имел 28 л. с. — больше, чем у BMW R51/3. Планировался для производства, но выбрали М-72 и Днепры.

3. ТМЗ-53 "Тула" (1955) — полуторатонный грузовой трицикл

Выпускался в небольших количествах на Тульском заводе. Двигатель 346 кв. см., грузоподъёмность 500 кг. Использовался для перевозок на предприятиях и в колхозах.

4. Восход-3М "Турист" (1970-е) — редкий дорожный байк

Экспериментальная версия "Восхода" с изменённой рамой. Мягкая подвеска, увеличенный топливный бак, защита цепи. Так и не пошёл в массовое производство.

5. К-175 (Ковровец-175) — неудачная попытка конкурировать с Явой

Производился на заводе Восход с 1957 по 1965 гг. Слабый двигатель на 10 л. с., но красивый дизайн. Быстро вытеснен более мощными моделями.

6. Сова-200 (1989) — последний советский мотоцикл

Разработан на Ковровском заводе как советский эндуро. 200 кв. см., 15 л. с., высокая проходимость. Из-за распада СССР массово не выпускался.

7. ТИЗ-АМ-600 — тяжёлый мотоцикл

Производился на Таганрогском инструментальном заводе, использовался в Красной Армии до появления М-72. Существовала и спортивная версия, разработанная для заводской гоночной команды.

Эти мотоциклы, хоть и не получили широкой известности, внесли свой вклад в историю советского мотоциклостроения.