ТОП-5 легковушек СССР, которые были скопированы с западных моделей

В советском автопроме нередко копировали западные технологии, нежели целые автомобили.
Однако, можно выделить несколько случаев, когда влияние западных моделей на машины в СССР было особенно заметным.
1. ВАЗ-2101 "Жигули"
Этот автомобиль, ставший символом советского автопрома, был создан на основе итальянского Fiat 124. Однако, советские инженеры внесли ряд изменений в конструкцию, чтобы адаптировать автомобиль к условиям эксплуатации в СССР.
Fiat 124 был удостоен звания "Автомобиль года" в Европе в 1967 году, и Советский Союз незамедлительно организовал производство этой модели под брендом "Жигули".
2. Москвич-400
Этот автомобиль был разработан на основе немецкого Opel Kadett K38. После Второй мировой войны документация и оборудование для производства Opel Kadett были вывезены в СССР.
"Москвич-400" стал одним из первых массовых советских легковых автомобилей.
3. ЗАЗ-965 "Запорожец"
Этот автомобиль, известный как "горбатый", был вдохновлён итальянским Fiat 600. Однако, советские инженеры внесли ряд изменений в конструкцию, чтобы адаптировать автомобиль к условиям эксплуатации в СССР.
"Запорожец" стал одним из самых доступных автомобилей в СССР.
4. ГАЗ-24 "Волга"
При разработке этого автомобиля советские инженеры вдохновлялись американскими моделями Ford Falcon и Plymouth Valiant.
Между тем, "Волга" стала символом статуса и комфорта в СССР.
5. ГАЗ-13 "Чайка"
Этот представительский автомобиль был вдохновлён американскими моделями Packard.
"Чайка" использовалась для обслуживания высокопоставленных чиновников и иностранных гостей.
Важно отметить, что советские инженеры не просто копировали западные модели, но и вносили в них изменения, чтобы адаптировать их к условиям эксплуатации в СССР.
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