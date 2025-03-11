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ТОП-5 легковушек СССР, которые были скопированы с западных моделей

2:14
Авто

В советском автопроме нередко копировали западные технологии, нежели целые автомобили.

Ваз 2101
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ваз 2101

Однако, можно выделить несколько случаев, когда влияние западных моделей на машины в СССР было особенно заметным.

1. ВАЗ-2101 "Жигули"

Этот автомобиль, ставший символом советского автопрома, был создан на основе итальянского Fiat 124. Однако, советские инженеры внесли ряд изменений в конструкцию, чтобы адаптировать автомобиль к условиям эксплуатации в СССР.

Fiat 124 был удостоен звания "Автомобиль года" в Европе в 1967 году, и Советский Союз незамедлительно организовал производство этой модели под брендом "Жигули".

2. Москвич-400

Этот автомобиль был разработан на основе немецкого Opel Kadett K38. После Второй мировой войны документация и оборудование для производства Opel Kadett были вывезены в СССР.

"Москвич-400" стал одним из первых массовых советских легковых автомобилей.

3. ЗАЗ-965 "Запорожец"

Этот автомобиль, известный как "горбатый", был вдохновлён итальянским Fiat 600. Однако, советские инженеры внесли ряд изменений в конструкцию, чтобы адаптировать автомобиль к условиям эксплуатации в СССР.

"Запорожец" стал одним из самых доступных автомобилей в СССР.

4. ГАЗ-24 "Волга"

При разработке этого автомобиля советские инженеры вдохновлялись американскими моделями Ford Falcon и Plymouth Valiant.

Между тем, "Волга" стала символом статуса и комфорта в СССР.

5. ГАЗ-13 "Чайка"

Этот представительский автомобиль был вдохновлён американскими моделями Packard.

"Чайка" использовалась для обслуживания высокопоставленных чиновников и иностранных гостей.

Важно отметить, что советские инженеры не просто копировали западные модели, но и вносили в них изменения, чтобы адаптировать их к условиям эксплуатации в СССР.

Куратор Игорь Моржаретто
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