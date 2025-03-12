Мотоцикл напрокат — звучит круто, но кто возьмёт на себя риски

1:33 Your browser does not support the audio element. Авто

Более 500 тысяч мототуристов высказались за развитие проката мотоциклов в России. С такой инициативой они обратились к представителям арендных компаний на круглом столе в Московской торгово-промышленной палате (МТПП), организованном Общенациональной ассоциацией автомототуризма и караванинга. Об этом сообщает издание "За рулём".

Фото: Freepik by master1305 is licensed under Рublic domain мотоцикл

Почему аренда мотоциклов важна для туризма

На мероприятии обсудили развитие рынка аренды транспорта в России, в том числе его роль в путешествиях. По мнению участников, доступная аренда мотоциклов сделает мототуризм удобнее, позволит снизить затраты на дальние поездки и откроет новые маршруты.

Какие проблемы нужно решить

Сейчас мотоциклы в аренду можно взять только у частных лиц, что создаёт риски для туристов. Важнейшая проблема — отсутствие полисов каско и расширенного ОСАГО для мотоциклистов. Без страховой защиты аренда остаётся слишком рискованной.

Что будет дальше

Ассоциация автомототуризма поддержала мотосообщество и намерена добиваться изменений в страховании, а также упрощения доступа к прокатным мотоциклам. Компании уже проявляют интерес к этому рынку, но без решения юридических вопросов проект не запустится.

Развитие аренды мотоциклов — важный шаг к созданию удобных условий для путешественников, но потребуется ещё много работы, чтобы он стал реальностью.

Уточнения

Прока́т — соглашение о временном использовании движимого имущества за определенную плату.

