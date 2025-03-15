Скорую помощь не пропустил — права потерял: водителей ждёт новый закон

Российские депутаты предлагают серьёзно ужесточить наказание за отказ уступить дорогу машине скорой помощи. Уже сегодня в Госдуму вносят законопроект, который может сильно ударить по нарушителям.

Фото: mos.ru. by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Скорая помощь

Какие наказания действуют сейчас

На данный момент за непредоставление преимущества спецтранспорту со включёнными маячками и сиреной предусмотрен штраф от 4,5 до 7,5 тысяч рублей либо лишение прав на срок от 3 месяцев до 1 года.

Что предлагают изменить

Если речь идёт о медицинском транспорте, наказание может стать куда серьёзнее:

Штраф может вырасти до 20-30 тысяч рублей.

Лишение водительских прав могут продлить до 2 лет.

Почему это важно

Инициаторы поправок уверены, что отказ пропустить скорую — не просто нарушение, а антиобщественное поведение, которое может стоить кому-то жизни.

Если закон примут, водителям придётся быть особенно внимательными — цена ошибки будет слишком высокой.

Уточнения

Ско́рая медици́нская по́мощь (СМП) — вид медицинской помощи, оказываемой гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

