Скорую помощь не пропустил — права потерял: водителей ждёт новый закон

Российские депутаты предлагают серьёзно ужесточить наказание за отказ уступить дорогу машине скорой помощи. Уже сегодня в Госдуму вносят законопроект, который может сильно ударить по нарушителям.
На данный момент за непредоставление преимущества спецтранспорту со включёнными маячками и сиреной предусмотрен штраф от 4,5 до 7,5 тысяч рублей либо лишение прав на срок от 3 месяцев до 1 года.
Если речь идёт о медицинском транспорте, наказание может стать куда серьёзнее:
Инициаторы поправок уверены, что отказ пропустить скорую — не просто нарушение, а антиобщественное поведение, которое может стоить кому-то жизни.
Если закон примут, водителям придётся быть особенно внимательными — цена ошибки будет слишком высокой.
Ско́рая медици́нская по́мощь (СМП) — вид медицинской помощи, оказываемой гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
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