Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ультиматум G7: Россию ждут новые санкции за отказ от перемирия
Седокова раскрыла правду: вот почему она отказалась дать интервью о смерти Тиммы за 10 миллионов рублей
Юмористка Наталья Краснова пережила потерю ребёнка: плакала с переменным успехом
Необычная няня: бездомная кошка стала ангелом-хранителем для младенца
Лишний вес под контролем: в Китае приготовили туристам сюрприз — вот что будет установлено в номерах отелей
Умные материалы нового поколения: как 3D-печать научилась чувствовать движения
Визуальное расширение ванной: секрет правильного выбора плитки
Модный напиток с алоэ: стоит ли верить в его чудо-эффект
Отмывать будут пленные. Та самая Пятёрочка под Суджей перешла под контроль ВС РФ

Ставить газ или нет? Водители не учли этих проблем и пожалели

1:18
Авто

Автомобили, работающие на газе, действительно уступают бензиновым в динамике. Из-за меньшей теплотворной способности топлива мощность падает на 10-15%, что делает разгон менее резвым.

автомобиль на газу
Фото: Wikipedia by StormB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
автомобиль на газу

Какие технические сложности поджидают владельцев ГБО

Газовоздушная смесь сгорает медленнее, что приводит к догоранию топлива в выпускном тракте. Это особенно критично для высокооборотистых двигателей, так как со временем ускоряет износ выпускных клапанов.

Что происходит зимой

В холода газ испаряется хуже, усложняя запуск двигателя и увеличивая нагрузку на аккумулятор. В таких условиях приходится переключаться на бензин, что снижает экономию от использования ГБО.

Что с гарантией и документами

Если газобаллонное оборудование установлено неофициально, автопроизводитель может отказать в гарантийном ремонте. Кроме того, эксплуатация автомобиля без сертификации ГБО запрещена.

А как обстоят дела с заправками

Газовые заправочные станции есть не везде, поэтому водителям приходится заранее продумывать маршрут, чтобы не остаться на дороге без топлива.

Экономия на топливе очевидна, но готов ли водитель мириться с техническими нюансами?

Уточнения

Газобаллонное оборудование автомобиля (ГБО автомобиля)

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Здоровье
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так Аудио 
Лунный календарь и картофель: когда сажать, чтобы выросли клубни, а не одна ботва
Садоводство, цветоводство
Лунный календарь и картофель: когда сажать, чтобы выросли клубни, а не одна ботва Аудио 
Забудьте старые пуховики! 5 курток, которые зададут стиль на всю весну
Красота и стиль
Забудьте старые пуховики! 5 курток, которые зададут стиль на всю весну Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Сводка с фронта: Зеленский доволен Курской операцией, ВСУ просят коридор для сдачи в плен 2 тысяч солдат Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Последние материалы
Юмористка Наталья Краснова пережила потерю ребёнка: плакала с переменным успехом
Необычная няня: бездомная кошка стала ангелом-хранителем для младенца
Лишний вес под контролем: в Китае приготовили туристам сюрприз — вот что будет установлено в номерах отелей
Умные материалы нового поколения: как 3D-печать научилась чувствовать движения
Визуальное расширение ванной: секрет правильного выбора плитки
Модный напиток с алоэ: стоит ли верить в его чудо-эффект
Отмывать будут пленные. Та самая Пятёрочка под Суджей перешла под контроль ВС РФ
Я умерла: жене Влада Соколовского понадобилась помощь психолога
Телефон вместо механика — работает ли домашняя диагностика авто
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса обрушилась с критикой на американских врачей: стоит работать лучше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.