Ставить газ или нет? Водители не учли этих проблем и пожалели

Автомобили, работающие на газе, действительно уступают бензиновым в динамике. Из-за меньшей теплотворной способности топлива мощность падает на 10-15%, что делает разгон менее резвым.
Газовоздушная смесь сгорает медленнее, что приводит к догоранию топлива в выпускном тракте. Это особенно критично для высокооборотистых двигателей, так как со временем ускоряет износ выпускных клапанов.
В холода газ испаряется хуже, усложняя запуск двигателя и увеличивая нагрузку на аккумулятор. В таких условиях приходится переключаться на бензин, что снижает экономию от использования ГБО.
Если газобаллонное оборудование установлено неофициально, автопроизводитель может отказать в гарантийном ремонте. Кроме того, эксплуатация автомобиля без сертификации ГБО запрещена.
Газовые заправочные станции есть не везде, поэтому водителям приходится заранее продумывать маршрут, чтобы не остаться на дороге без топлива.
Экономия на топливе очевидна, но готов ли водитель мириться с техническими нюансами?
Газобаллонное оборудование автомобиля (ГБО автомобиля)
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