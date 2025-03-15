Ставить газ или нет? Водители не учли этих проблем и пожалели

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Автомобили, работающие на газе, действительно уступают бензиновым в динамике. Из-за меньшей теплотворной способности топлива мощность падает на 10-15%, что делает разгон менее резвым.

Фото: Wikipedia by StormB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ автомобиль на газу

Какие технические сложности поджидают владельцев ГБО

Газовоздушная смесь сгорает медленнее, что приводит к догоранию топлива в выпускном тракте. Это особенно критично для высокооборотистых двигателей, так как со временем ускоряет износ выпускных клапанов.

Что происходит зимой

В холода газ испаряется хуже, усложняя запуск двигателя и увеличивая нагрузку на аккумулятор. В таких условиях приходится переключаться на бензин, что снижает экономию от использования ГБО.

Что с гарантией и документами

Если газобаллонное оборудование установлено неофициально, автопроизводитель может отказать в гарантийном ремонте. Кроме того, эксплуатация автомобиля без сертификации ГБО запрещена.

А как обстоят дела с заправками

Газовые заправочные станции есть не везде, поэтому водителям приходится заранее продумывать маршрут, чтобы не остаться на дороге без топлива.

Экономия на топливе очевидна, но готов ли водитель мириться с техническими нюансами?

Уточнения

Газобаллонное оборудование автомобиля (ГБО автомобиля)

