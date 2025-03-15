Алкотестер показал промилле, но чек не выдали — есть ли шанс оспорить штраф

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Многие водители уверены, что если сотрудник ДПС не выдал им бумажный чек после проверки на алкоголь, то результаты теста можно оспорить. Однако это не так. По словам автоюристов, прибор обязан иметь функцию печати, но саму распечатку могут сделать и позже.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пьяный водитель

Как работают алкотестеры в ГИБДД

Не все устройства оснащены встроенным принтером. Некоторые модели требуют подключения к отдельному оборудованию, поэтому инспекторы могут оформить распечатку позже — в отделении ГИБДД. Это не считается нарушением и не отменяет результаты теста.

Можно ли оспорить задержку с выдачей чека

Судебная практика показывает, что главное — сам факт возможности получить бумажное подтверждение. Если алкотестер фиксирует состояние опьянения, водитель всё равно понесёт ответственность по пункту 2.7 ПДД, даже если чек был распечатан не сразу.

Таким образом, отсутствие моментальной распечатки — не повод избежать наказания.

Уточнения

Алкотестер — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху. Его погрешность нормирована, он подлежит метрологической поверке.



