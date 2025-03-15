Пожизненная гарантия на авто — заманчивый бонус или деньги на ветер

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Обычно гарантия на автомобиль ограничивается 2-5 годами или 100 тысячами километров пробега. Но некоторые автопроизводители в разные годы предлагали пожизненную гарантию на отдельные модели. Кто рискнул пойти на этот шаг и какие условия скрывались за громкими заявлениями?

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Mercedes-Benz GL-Class

Chrysler: первый эксперимент и провал

В 2007 году Chrysler удивил рынок, объявив о пожизненной гарантии на двигатели и трансмиссии моделей Chrysler, Jeep и Dodge. Правда, распространялась она только на первого владельца автомобиля в США. При перепродаже новый хозяин получал всего три года гарантии. Но эксперимент продлился недолго — в 2010 году программа была свернута из-за низкого интереса покупателей.

Opel: попытка спастись от долгов

В 2010 году немецкий Opel, борясь с кризисом продаж, предложил жителям Германии и Великобритании пожизненную гарантию на все узлы автомобиля. Однако был нюанс — действие гарантии прекращалось после 160 тысяч километров пробега. Спустя год продажи выросли, и от щедрого предложения решили отказаться.

Lynk & Co: смелый ход китайцев

Китайский бренд Lynk & Co, принадлежащий Geely, до сих пор предлагает пожизненную гарантию на кроссовер 01. Она покрывает двигатель, трансмиссию, рулевую и тормозную системы, а также электрооборудование. Правда, распространяется это только на автомобили, купленные в Китае.

Mercedes-Benz: краска под защитой

Немецкий автогигант предлагает пожизненную гарантию на лакокрасочное покрытие. Однако она действует лишь в странах, где автомобили проходят ежегодный осмотр у официальных дилеров. В России эта программа недоступна.

Гарантия на всю жизнь — звучит заманчиво, но, как видно из истории, такие предложения редко бывают действительно выгодными для владельцев.

Уточнения

Гара́нтия является одним из способов обеспечения исполнения обязательств одним субъектом перед другим(-и).



