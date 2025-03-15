Запчасти с историей: что скрывает рынок б/у деталей и к чему это приведёт

Ozon выходит на рынок б/у автозапчастей, обещая автомобилистам "упрощённое обслуживание" иномарок — Volkswagen, Renault, Hyundai, Kia, Nissan, GM и других марок. Маркетплейс уверяет, что все товары поставляются от "проверенных продавцов", однако в экспертной среде к этому заявлению относятся скептически.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Работа с двигателем автомобиля

Лидерство или очередной эксперимент

Член Правления Союза Автосервисов и заместитель генерального директора сети "ЕвроАвто" Илья Плисов, не видит в этом шаге революции:

"Это просто ещё один способ заработка. Ozon привлекает аудиторию, но не формирует новые рыночные правила".

По его словам, в этой сфере уже работают крупные площадки — "Авито", "Дром" и EuroAuto. Когда-то "Яндекс.Маркет" пытался выйти на этот рынок, но успеха не добился.

Безопасность запчастей с пробегом — миф или реальность

Продажа б/у деталей не запрещена законом, но их происхождение часто вызывает вопросы. Плисов подчёркивает: "На крупных площадках встречаются даже непроверенные новые запчасти, иначе маркировка была бы не нужна. Ozon в этом плане ничем не отличается от конкурентов".

Кто отвечает за установку

Вопрос о безопасности остаётся открытым. Что будет, если из-за такой детали произойдёт авария? По словам эксперта, механики на СТО не станут ставить "некондицию": "Они оценивают состояние запчасти и предлагают замену, если она изношена. Это касается и новых, и подержанных деталей".

Выгода для страховщиков

Плисов не считает, что запуск продаж б/у запчастей связан с влиянием страховых компаний. Закон разрешает их использование при ремонте по ОСАГО, но только при согласии страховщика, СТО и владельца машины. Однако представители страхового бизнеса пытаются убрать пункт о согласии клиента, что вызывает сопротивление среди автовладельцев.

Какие детали можно купить

Ozon заявляет, что предлагает к продаже только те автозапчасти, которые "подходят для повторного использования" — компоненты двигателей, коробок передач, кузовные детали, элементы подвески, электрооборудование. Детали, подверженные быстрому износу (например, тормозные колодки или фильтры), продаваться не будут.

Но как обстоят дела на самом деле — покажет время.

Уточнения

Ozon («Озо́н») — российский маркетплейс. Основан в 1998 году как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет. Помимо торговой площадки, компания развивает экспресс-доставку товаров повседневного спроса Ozon fresh, доставку товаров из-за рубежа Ozon Global, финансовые сервисы от Ozon Банк, а также бронирование авиа- и железнодорожных билетов, отелей и туров Ozon Travel.

