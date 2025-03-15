Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снова на ногах: как электричество заставляет тело двигаться, даже когда мозг говорит нет
Больше, шире, выразительнее: как увеличить глаза с помощью макияжа
Пожизненная гарантия на авто — заманчивый бонус или деньги на ветер
Диван на века: 5 цветов, которые никогда не выйдут из моды — и оставьте в покое бежевый
Решение двух дебилов: Тишко довёл участников шоу Выживалити до слёз рассказом об аборте Анфисы Чеховой
Больше никаких болей в спине и коленях: раскрыт комплекс упражнений от лучших врачей
Гороховый суп разварится за 30 минут — но только если не совершить эту ошибку
ТОП-5 самых экономичных грузовиков СССР
Простой шаг, который делает ресницы гуще — бери на заметку

Запчасти с историей: что скрывает рынок б/у деталей и к чему это приведёт

Авто

Ozon выходит на рынок б/у автозапчастей, обещая автомобилистам "упрощённое обслуживание" иномарок — Volkswagen, Renault, Hyundai, Kia, Nissan, GM и других марок. Маркетплейс уверяет, что все товары поставляются от "проверенных продавцов", однако в экспертной среде к этому заявлению относятся скептически.

Работа с двигателем автомобиля
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Работа с двигателем автомобиля

Лидерство или очередной эксперимент

Член Правления Союза Автосервисов и заместитель генерального директора сети "ЕвроАвто" Илья Плисов, не видит в этом шаге революции:

"Это просто ещё один способ заработка. Ozon привлекает аудиторию, но не формирует новые рыночные правила".

По его словам, в этой сфере уже работают крупные площадки — "Авито", "Дром" и EuroAuto. Когда-то "Яндекс.Маркет" пытался выйти на этот рынок, но успеха не добился.

Безопасность запчастей с пробегом — миф или реальность

Продажа б/у деталей не запрещена законом, но их происхождение часто вызывает вопросы. Плисов подчёркивает: "На крупных площадках встречаются даже непроверенные новые запчасти, иначе маркировка была бы не нужна. Ozon в этом плане ничем не отличается от конкурентов".

Кто отвечает за установку

Вопрос о безопасности остаётся открытым. Что будет, если из-за такой детали произойдёт авария? По словам эксперта, механики на СТО не станут ставить "некондицию": "Они оценивают состояние запчасти и предлагают замену, если она изношена. Это касается и новых, и подержанных деталей".

Выгода для страховщиков

Плисов не считает, что запуск продаж б/у запчастей связан с влиянием страховых компаний. Закон разрешает их использование при ремонте по ОСАГО, но только при согласии страховщика, СТО и владельца машины. Однако представители страхового бизнеса пытаются убрать пункт о согласии клиента, что вызывает сопротивление среди автовладельцев.

Какие детали можно купить

Ozon заявляет, что предлагает к продаже только те автозапчасти, которые "подходят для повторного использования" — компоненты двигателей, коробок передач, кузовные детали, элементы подвески, электрооборудование. Детали, подверженные быстрому износу (например, тормозные колодки или фильтры), продаваться не будут.

Но как обстоят дела на самом деле — покажет время.

Уточнения

Ozon («Озо́н») — российский маркетплейс. Основан в 1998 году как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет. Помимо торговой площадки, компания развивает экспресс-доставку товаров повседневного спроса Ozon fresh, доставку товаров из-за рубежа Ozon Global, финансовые сервисы от Ozon Банк, а также бронирование авиа- и железнодорожных билетов, отелей и туров Ozon Travel.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Экономика и бизнес
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок Аудио 
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Авто
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло Аудио 
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Недвижимость
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Секретный рецепт авиапрорыва: как Ил-114 переписывает правила региональных перелётов — детали масштабного проекта Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Последние материалы
Снова на ногах: как электричество заставляет тело двигаться, даже когда мозг говорит нет
Больше, шире, выразительнее: как увеличить глаза с помощью макияжа
Пожизненная гарантия на авто — заманчивый бонус или деньги на ветер
Диван на века: 5 цветов, которые никогда не выйдут из моды — и оставьте в покое бежевый
Решение двух дебилов: Тишко довёл участников шоу Выживалити до слёз рассказом об аборте Анфисы Чеховой
Больше никаких болей в спине и коленях: раскрыт комплекс упражнений от лучших врачей
Гороховый суп разварится за 30 минут — но только если не совершить эту ошибку
ТОП-5 самых экономичных грузовиков СССР
Простой шаг, который делает ресницы гуще — бери на заметку
Эти кошки выглядят потрясающе, но не обманывайте себя — они никогда не станут вашими друзьями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.