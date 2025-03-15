Как продлить жизнь АКПП: простое правило, которое многие игнорируют

Большинство подержанных автомобилей в России оснащены автоматической коробкой передач, и вопрос её обслуживания остаётся актуальным для многих водителей. Производители часто заявляют, что замена трансмиссионной жидкости в АКПП не требуется, но это далеко не всегда соответствует реальности.
В последние 10-15 лет автогиганты всё чаще придерживаются стратегии "одноразового использования" машин. В их руководствах можно встретить утверждения, что в течение гарантийного срока АКПП не нуждается в замене масла. Однако это объясняется не заботой о ресурсе, а скорее экономией на сервисе.
Специалисты рекомендуют менять масло в классической АКПП каждые 40 000-50 000 км или раз в 2-4 года — в зависимости от условий эксплуатации.
Это не просто траты, а необходимая мера, так как:
Если вовремя не заменить жидкость, автомат начнёт работать с рывками, пробуксовками и перегревом, что в итоге приведёт к дорогостоящему ремонту трансмиссии.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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