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Как продлить жизнь АКПП: простое правило, которое многие игнорируют

1:38
Авто

Большинство подержанных автомобилей в России оснащены автоматической коробкой передач, и вопрос её обслуживания остаётся актуальным для многих водителей. Производители часто заявляют, что замена трансмиссионной жидкости в АКПП не требуется, но это далеко не всегда соответствует реальности.

автоматическая коробка передач
Фото: openverse by Jhcbs1019, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автоматическая коробка передач

Почему автопроизводители не рекомендуют менять масло в АКПП

В последние 10-15 лет автогиганты всё чаще придерживаются стратегии "одноразового использования" машин. В их руководствах можно встретить утверждения, что в течение гарантийного срока АКПП не нуждается в замене масла. Однако это объясняется не заботой о ресурсе, а скорее экономией на сервисе.

Когда на самом деле нужно менять масло

Специалисты рекомендуют менять масло в классической АКПП каждые 40 000-50 000 км или раз в 2-4 года — в зависимости от условий эксплуатации.

Это не просто траты, а необходимая мера, так как:

  • В процессе работы коробки образуются частицы износа — мелкие фрагменты металла и фрикционных дисков.
  • Масло постепенно теряет свойства, а фильтры засоряются продуктами износа.
  • Гидравлические каналы коробки могут засориться, а клапаны — выйти из строя.

Что будет, если не менять масло

Если вовремя не заменить жидкость, автомат начнёт работать с рывками, пробуксовками и перегревом, что в итоге приведёт к дорогостоящему ремонту трансмиссии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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