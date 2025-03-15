Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как укрепить пресс и ускорить метаболизм всего за 10 минут
Лучше землёй натираться: Гузеева жёстко высмеяла мужчин за 50, ищущих любовь молоденьких
Готовим немясные котлеты, которые влюбляют с первого укуса
Чернота на серебре? Эти методы вернут блеск в два счета
Развод отменяется?: певица Алекса удалила пост о расставании с мужем
Фантастический организм в Париже: разбираемся с феноменом "капли"
От секса к душевным мукам: Нагиев иронично прокомментировал свой новый статус сигма-боя
Масло не поможет: как на самом деле нужно удалять клеща — запомните, это важно
После скандала с Андреасяном: Лебедев встал на защиту режиссёра и разгромил Тарковского

Как снизить шум шипованных шин – простые и эффективные методы

1:24
Авто

Зимняя резина, особенно шипованная, часто создаёт повышенный уровень шума, что может раздражать водителя и пассажиров. Однако существуют способы сделать поездки тише, не отказываясь от безопасности.

Автомобильный диск
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобильный диск

Дополнительная звукоизоляция

Самый радикальный, но эффективный метод — установка шумоизоляции в колёсные арки, двери и днище автомобиля. Это помогает значительно снизить уровень шума от дороги, но требует дополнительных вложений.

Как выбрать менее шумные зимние шины:

  • Обращайте внимание на индекс шума. На шинах есть специальный значок с динамиком и звуковыми волнами — чем меньше чёрных волн, тем тише резина.
  • Выбирайте асимметричный протектор. Такие шины менее шумные, чем симметричные, но могут стоить дороже.
  • Проверяйте давление в шинах. Если оно ниже нормы, сопротивление качению увеличивается, что делает колёса громче.

Технологии активного шумоподавления

Современные автомобили могут использовать систему подавления шумов через аудиосистему. Компьютер отслеживает уровень шума от шин и генерирует обратный звуковой сигнал, который делает поездку тише.

Применяя эти методы, можно снизить дискомфорт от шипованных шин и сделать вождение зимой более комфортным.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Весеннее опрыскивание винограда: ошибка, которая стоит вам урожая
Садоводство, цветоводство
Весеннее опрыскивание винограда: ошибка, которая стоит вам урожая Аудио 
Клопы сбегут сами: три растения, которые решат проблему без химии
Недвижимость
Клопы сбегут сами: три растения, которые решат проблему без химии Аудио 
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Еда и рецепты
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Курская ловушка: почему США и РФ играют в координацию, пока Украина теряет целые подразделения? Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Последние материалы
Как укрепить пресс и ускорить метаболизм всего за 10 минут
Лучше землёй натираться: Гузеева жёстко высмеяла мужчин за 50, ищущих любовь молоденьких
Готовим немясные котлеты, которые влюбляют с первого укуса
Чернота на серебре? Эти методы вернут блеск в два счета
Как снизить шум шипованных шин – простые и эффективные методы
Развод отменяется?: певица Алекса удалила пост о расставании с мужем
Фантастический организм в Париже: разбираемся с феноменом "капли"
От секса к душевным мукам: Нагиев иронично прокомментировал свой новый статус сигма-боя
Масло не поможет: как на самом деле нужно удалять клеща — запомните, это важно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.