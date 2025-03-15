Geely против Kia: стоит ли выбирать китайский кроссовер вместо корейского

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Выбор среди кроссоверов корейских, немецких и японских марок в России значительно сократился, но китайские бренды активно заполняют рынок. Один из главных новичков — Geely Monjaro, который сравнивают с проверенным Kia Sorento.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Monjaro

Двигатель и трансмиссия: мощность против проверенной классики:

Geely Monjaro оснащён 2,0-литровым турбомотором на 238 л. с., разработанным совместно с Volvo, и 8-ступенчатым автоматом Aisin.

оснащён 2,0-литровым турбомотором на 238 л. с., разработанным совместно с Volvo, и 8-ступенчатым автоматом Aisin. Kia Sorento 4 поколения доступен в России в основном с атмосферным 2,5-литровым мотором на 180 л. с. и 6-ступенчатой АКПП.

Monjaro значительно мощнее, а его трансмиссия более современная.

Надёжность и ресурс:

Китайский кроссовер построен на платформе CMA от Volvo и имеет полный привод с муфтой Haldex . По отзывам китайских владельцев, ресурс двигателя и коробки — 300 000 км.

от и имеет полный привод с муфтой . По отзывам китайских владельцев, ресурс двигателя и коробки — 300 000 км. У Sorento после 150 000 км некоторые владельцы жалуются на проблемы с двигателем и системой полного привода.

Оснащение и комфорт

Geely Monjaro выигрывает по количеству опций:

Камеры кругового обзора.

Ультрасовременная мультимедиа с лучшей графикой в классе.

Полный набор систем безопасности.

Kia Sorento выделяется трёхрядной версией, но по функциональности уступает.

Цена и гарантия:

Geely Monjaro стоит от 3,5 до 4,8 млн рублей, но продаётся официально и с полной заводской гарантией.

стоит от 3,5 до 4,8 млн рублей, но продаётся официально и с полной заводской гарантией. Kia Sorento (по параллельному импорту) также можно купить до 4,8 млн рублей, но с ограниченной гарантией от продавца, а не производителя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

