Ваш автомобиль умеет больше, чем вы думаете: 9 скрытых функций, о которых мало кто знает

Современные автомобили оснащены множеством опций, о которых водители часто даже не догадываются. Некоторые из них делают машину удобнее, а другие могут пригодиться в экстренной ситуации.
Если в машине часто ездят дети, можно заблокировать задние двери, чтобы они не открывались изнутри. Для этого на каждой задней двери есть небольшой рычаг, который активирует детский замок.
На водительской двери, рядом с кнопками стеклоподъёмников, есть дополнительная кнопка, которая блокирует управление окнами на остальных дверях. Полезно, если в машине дети или любопытные пассажиры.
Даже если у вашей машины бесключевой доступ, в брелке всё равно есть механический ключ. Если аккумулятор разрядился, нужно найти на корпусе брелка фиксатор, выдвинуть жало ключа и открыть дверь вручную.
Если в салонном зеркале есть небольшой светодиод, значит, оно электрохромное — автоматически затемняется при ярком свете фар сзади. А на некоторых моделях можно запрограммировать кнопку на зеркале для открытия гаражных ворот или шлагбаума.
При небольшом ДТП может сработать система безопасности, которая блокирует подачу топлива в двигатель. Чтобы снова запустить машину, нужно вручную нажать кнопку аварийного сброса, её местоположение указано в инструкции.
На средней стойке кузова есть фиксатор, позволяющий поднимать и опускать точку крепления ремня. Это делает поездку более комфортной и безопасной для пассажиров разного роста.
Эта кнопка позволяет отключить забор воздуха с улицы. Полезно, если в пробке пахнет выхлопами или хочется быстрее прогреть салон зимой.
Чтобы двери блокировались при начале движения, нужно удерживать кнопку центрального замка несколько секунд, пока не прозвучит сигнал. Отключить можно таким же способом.
Знание этих скрытых функций делает вождение комфортнее и удобнее, особенно если вы часто пользуетесь машиной в разных условиях.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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