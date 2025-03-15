Ваш автомобиль умеет больше, чем вы думаете: 9 скрытых функций, о которых мало кто знает

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Современные автомобили оснащены множеством опций, о которых водители часто даже не догадываются. Некоторые из них делают машину удобнее, а другие могут пригодиться в экстренной ситуации.

Фото: Freepik by diana.grytsku Салон автомобиля

Блокировка задних дверей

Если в машине часто ездят дети, можно заблокировать задние двери, чтобы они не открывались изнутри. Для этого на каждой задней двери есть небольшой рычаг, который активирует детский замок.

Отключение стеклоподъёмников для пассажиров

На водительской двери, рядом с кнопками стеклоподъёмников, есть дополнительная кнопка, которая блокирует управление окнами на остальных дверях. Полезно, если в машине дети или любопытные пассажиры.

Секретный ключ в брелке

Даже если у вашей машины бесключевой доступ, в брелке всё равно есть механический ключ. Если аккумулятор разрядился, нужно найти на корпусе брелка фиксатор, выдвинуть жало ключа и открыть дверь вручную.

Функции зеркала заднего вида

Если в салонном зеркале есть небольшой светодиод, значит, оно электрохромное — автоматически затемняется при ярком свете фар сзади. А на некоторых моделях можно запрограммировать кнопку на зеркале для открытия гаражных ворот или шлагбаума.

Отключение подачи топлива после удара

При небольшом ДТП может сработать система безопасности, которая блокирует подачу топлива в двигатель. Чтобы снова запустить машину, нужно вручную нажать кнопку аварийного сброса, её местоположение указано в инструкции.

Регулировка высоты ремня безопасности

На средней стойке кузова есть фиксатор, позволяющий поднимать и опускать точку крепления ремня. Это делает поездку более комфортной и безопасной для пассажиров разного роста.

Кнопка рециркуляции воздуха

Эта кнопка позволяет отключить забор воздуха с улицы. Полезно, если в пробке пахнет выхлопами или хочется быстрее прогреть салон зимой.

Автоматическая блокировка дверей

Чтобы двери блокировались при начале движения, нужно удерживать кнопку центрального замка несколько секунд, пока не прозвучит сигнал. Отключить можно таким же способом.

Знание этих скрытых функций делает вождение комфортнее и удобнее, особенно если вы часто пользуетесь машиной в разных условиях.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

