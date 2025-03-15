Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вместо Yeezy: дочь известной актрисы стала лицом перезапуска бренда Рубчинского
Ствол или ветви? Что действительно нужно белить, чтобы сад не пострадал
Строже некуда: Мария Киселёва рассказала о секретном требовании на отборе в шоу Слабое звено
Зачем платить больше? В каких случаях фитолампы — бесполезная трата денег
Сбежали в Куршевель: Лена Перминова с молодым бойфрендом подогревают слухи о романе
Миллиарды на крабах: Россия устанавливает рекорды по экспорту в Поднебесную
Французы учат любви к себе: Рената Литвинова раскрыла секрет парижской жизни
Приказной тон и унижение: тревел-блогер объяснил, почему южнокорейцы ведут себя по-хамски с соседями-азиатами
Любовь без слов: топ животных, которые действительно привязываются к людям

Как правильно ухаживать за пластиком в салоне, чтобы он не притягивал пыль

1:29
Авто

Даже после тщательной мойки салона передняя панель уже на следующий день снова покрывается пылью. Это раздражает водителей и портит общий вид интерьера. Однако существует простой метод, который помогает уменьшить оседание пыли и создать уют в салоне автомобиля.

Чистка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чистка машины

Почему пластик быстро пачкается

Пластиковые элементы в машине подвержены загрязнениям из-за статического электричества, которое притягивает частицы пыли. Кроме того, со временем поверхность может тускнеть и покрываться микроцарапинами, особенно под воздействием солнечных лучей.

Как уменьшить оседание пыли

Чтобы панель оставалась чистой дольше, после мойки нужно использовать полироли-антистатики. Эти средства доступны в автомагазинах и бывают с разными эффектами:

  • Матовый — устраняет блеск и делает панель менее маркой.
  • Глянцевый — подчёркивает текстуру пластика, скрывает мелкие царапины.

Как правильно применять полироль:

  • Средство наносится в виде пены и равномерно распределяется по поверхности.
  • Эффект сохраняется до месяца, предотвращая оседание пыли.
  • Помимо панели, такие полироли можно использовать на кожаных элементах, непокрашенных деталях кузова, бамперах, молдингах и корпусах зеркал.

Применяя этот метод, можно сохранить салон автомобиля чистым и ухоженным намного дольше.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как отвадить кота от грядок? Простой, но действенный метод
Домашние животные
Как отвадить кота от грядок? Простой, но действенный метод Аудио 
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Экономика и бизнес
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок Аудио 
Забудьте старые пуховики! 5 курток, которые зададут стиль на всю весну
Красота и стиль
Забудьте старые пуховики! 5 курток, которые зададут стиль на всю весну Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Криворожская дипломатия: как истерика Зеленского подарила России новый козырь в переговорах Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Последние материалы
Вместо Yeezy: дочь известной актрисы стала лицом перезапуска бренда Рубчинского
Ствол или ветви? Что действительно нужно белить, чтобы сад не пострадал
Строже некуда: Мария Киселёва рассказала о секретном требовании на отборе в шоу Слабое звено
Зачем платить больше? В каких случаях фитолампы — бесполезная трата денег
Сбежали в Куршевель: Лена Перминова с молодым бойфрендом подогревают слухи о романе
Миллиарды на крабах: Россия устанавливает рекорды по экспорту в Поднебесную
Как правильно ухаживать за пластиком в салоне, чтобы он не притягивал пыль
Французы учат любви к себе: Рената Литвинова раскрыла секрет парижской жизни
Приказной тон и унижение: тревел-блогер объяснил, почему южнокорейцы ведут себя по-хамски с соседями-азиатами
Любовь без слов: топ животных, которые действительно привязываются к людям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.