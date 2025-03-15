Как правильно ухаживать за пластиком в салоне, чтобы он не притягивал пыль

Даже после тщательной мойки салона передняя панель уже на следующий день снова покрывается пылью. Это раздражает водителей и портит общий вид интерьера. Однако существует простой метод, который помогает уменьшить оседание пыли и создать уют в салоне автомобиля.
Пластиковые элементы в машине подвержены загрязнениям из-за статического электричества, которое притягивает частицы пыли. Кроме того, со временем поверхность может тускнеть и покрываться микроцарапинами, особенно под воздействием солнечных лучей.
Чтобы панель оставалась чистой дольше, после мойки нужно использовать полироли-антистатики. Эти средства доступны в автомагазинах и бывают с разными эффектами:
Как правильно применять полироль:
Применяя этот метод, можно сохранить салон автомобиля чистым и ухоженным намного дольше.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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