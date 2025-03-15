Как правильно ухаживать за пластиком в салоне, чтобы он не притягивал пыль

1:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Даже после тщательной мойки салона передняя панель уже на следующий день снова покрывается пылью. Это раздражает водителей и портит общий вид интерьера. Однако существует простой метод, который помогает уменьшить оседание пыли и создать уют в салоне автомобиля.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чистка машины

Почему пластик быстро пачкается

Пластиковые элементы в машине подвержены загрязнениям из-за статического электричества, которое притягивает частицы пыли. Кроме того, со временем поверхность может тускнеть и покрываться микроцарапинами, особенно под воздействием солнечных лучей.

Как уменьшить оседание пыли

Чтобы панель оставалась чистой дольше, после мойки нужно использовать полироли-антистатики. Эти средства доступны в автомагазинах и бывают с разными эффектами:

Матовый — устраняет блеск и делает панель менее маркой.

Глянцевый — подчёркивает текстуру пластика, скрывает мелкие царапины.

Как правильно применять полироль:

Средство наносится в виде пены и равномерно распределяется по поверхности.

Эффект сохраняется до месяца, предотвращая оседание пыли.

Помимо панели, такие полироли можно использовать на кожаных элементах, непокрашенных деталях кузова, бамперах, молдингах и корпусах зеркал.

Применяя этот метод, можно сохранить салон автомобиля чистым и ухоженным намного дольше.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

