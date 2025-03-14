Надёжность на века: какие седаны остаются у владельцев дольше всего

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Некоторые автомобилисты предпочитают не менять машину, если она не доставляет проблем и полностью их устраивает. Анализ статистики продаж на вторичном рынке показал, что чаще всего больше 10 лет у одного владельца остаются японские седаны.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Camry

Toyota Camry — надёжность на годы

Легендарный седан, который долгие годы был лидером сегмента в России. Особенно популярны модели седьмого поколения (2010 года выпуска) с двигателями 2.4 и 3.5 литра в паре с классическим автоматом. Надёжность Camry поражает — ресурс двигателя и трансмиссии до 500 тысяч км без капремонта.

Honda Accord — спортивный характер и долговечность

Главный конкурент Camry, но с более спортивным характером. Продажи седана в России прекратились ещё в 2015 году, но модели 8-9 поколений с моторами 2.0 и 2.4 литра до сих пор на ходу и не теряют в цене.

Lexus ES — премиальный комфорт и безупречная сборка

Премиальная альтернатива Camry на той же платформе, но с улучшенной шумоизоляцией, качественной отделкой и расширенным списком опций. Lexus ES не только надёжен, но и предлагает больше комфорта, что делает его идеальным автомобилем на долгие годы.

Все три модели объединяет высокий ресурс двигателей и коробок передач, комфорт и отсутствие серьёзных поломок. Эти седаны покупают раз и навсегда.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

