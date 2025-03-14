Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Надоело задыхаться от дыма? Раскрыт секрет правильного розжига камина
Секрет буйного цветения мирной лилии — удобрение, которое есть у каждого
Теперь без врачей? Искусственный интеллект научился анализировать МРТ сердца
Обувь в безопасности: трюк, который моментально отвлекает собаку от ботинок
Белые сгустки в яйцах — выбрасывать или есть? Ответ вас удивит
Умные, стильные, быстрые: новые китайские авто, которые скоро заполонят Казахстан
Гигантская операция: как в США выращивают газон для ЧМ-2026
Юрия Лозу поразила стоимость ковриков в российском автомобиле Аурус
Малые модульные реакторы: студенты разработали новые системы безопасности

Надёжность на века: какие седаны остаются у владельцев дольше всего

1:40
Авто

Некоторые автомобилисты предпочитают не менять машину, если она не доставляет проблем и полностью их устраивает. Анализ статистики продаж на вторичном рынке показал, что чаще всего больше 10 лет у одного владельца остаются японские седаны.

Toyota Camry
Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Toyota Camry

Toyota Camry — надёжность на годы

Легендарный седан, который долгие годы был лидером сегмента в России. Особенно популярны модели седьмого поколения (2010 года выпуска) с двигателями 2.4 и 3.5 литра в паре с классическим автоматом. Надёжность Camry поражает — ресурс двигателя и трансмиссии до 500 тысяч км без капремонта.

Honda Accord — спортивный характер и долговечность

Главный конкурент Camry, но с более спортивным характером. Продажи седана в России прекратились ещё в 2015 году, но модели 8-9 поколений с моторами 2.0 и 2.4 литра до сих пор на ходу и не теряют в цене.

Lexus ES — премиальный комфорт и безупречная сборка

Премиальная альтернатива Camry на той же платформе, но с улучшенной шумоизоляцией, качественной отделкой и расширенным списком опций. Lexus ES не только надёжен, но и предлагает больше комфорта, что делает его идеальным автомобилем на долгие годы.

Все три модели объединяет высокий ресурс двигателей и коробок передач, комфорт и отсутствие серьёзных поломок. Эти седаны покупают раз и навсегда.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Авто
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром Аудио 
Как замариновать курицу за 15 минут: быстрые рецепты
Еда и рецепты
Как замариновать курицу за 15 минут: быстрые рецепты Аудио 
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Экономика и бизнес
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Секретный рецепт авиапрорыва: как Ил-114 переписывает правила региональных перелётов — детали масштабного проекта Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно
Последние материалы
Надоело задыхаться от дыма? Раскрыт секрет правильного розжига камина
Секрет буйного цветения мирной лилии — удобрение, которое есть у каждого
Теперь без врачей? Искусственный интеллект научился анализировать МРТ сердца
Обувь в безопасности: трюк, который моментально отвлекает собаку от ботинок
Белые сгустки в яйцах — выбрасывать или есть? Ответ вас удивит
Умные, стильные, быстрые: новые китайские авто, которые скоро заполонят Казахстан
Гигантская операция: как в США выращивают газон для ЧМ-2026
Юрия Лозу поразила стоимость ковриков в российском автомобиле Аурус
Малые модульные реакторы: студенты разработали новые системы безопасности
Леса, виноградники, следы древних цивилизаций — отдыхаем на севере Португалии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.