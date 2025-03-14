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Россияне не любят дизельные машины: 6 причин, которые всё объясняют

1:30
Авто

Легковые автомобили и компактные кроссоверы с дизельными двигателями в России остаются нишевым продуктом. Несмотря на их преимущества, большинство водителей избегает дизельных моторов. Какие страхи и мифы этому способствуют?

двигатель Chevrolet Cruze
Фото: Wikipedia by Tabercil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
двигатель Chevrolet Cruze

6 причин, почему дизельные авто не в почёте:

  • Миф о слабой динамике. В прошлом дизельные моторы действительно были "туповатыми", но современные модели уже не уступают бензиновым аналогам.
  • Чувствительность к качеству топлива. Дизельные двигатели плохо переносят некачественное топливо, что ведёт к частым поломкам топливной системы.
  • Завышенная цена. Автомобили с дизельными моторами всегда дороже бензиновых версий.
  • Проблемы с запуском в морозы. В регионах с температурами ниже -25 °C дизельные машины труднее заводятся, особенно без предпускового подогревателя.
  • Долгий прогрев зимой. Из-за низкой теплоотдачи дизельного топлива салон прогревается медленнее, что дискомфортно в холодное время года.
  • Дорогой ремонт и обслуживание. Даже текущее ТО дизельных машин обходится дороже, а серьёзные поломки могут стоить как половина стоимости авто.

Хотя дизельные автомобили имеют преимущества — например, экономичность и высокий крутящий момент, — для большинства российских водителей недостатки перевешивают плюсы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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