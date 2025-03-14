Россияне не любят дизельные машины: 6 причин, которые всё объясняют

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Легковые автомобили и компактные кроссоверы с дизельными двигателями в России остаются нишевым продуктом. Несмотря на их преимущества, большинство водителей избегает дизельных моторов. Какие страхи и мифы этому способствуют?

Фото: Wikipedia by Tabercil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ двигатель Chevrolet Cruze

6 причин, почему дизельные авто не в почёте:

Миф о слабой динамике. В прошлом дизельные моторы действительно были "туповатыми", но современные модели уже не уступают бензиновым аналогам.

Чувствительность к качеству топлива. Дизельные двигатели плохо переносят некачественное топливо, что ведёт к частым поломкам топливной системы.

Завышенная цена. Автомобили с дизельными моторами всегда дороже бензиновых версий.

Проблемы с запуском в морозы. В регионах с температурами ниже -25 °C дизельные машины труднее заводятся, особенно без предпускового подогревателя.

Долгий прогрев зимой. Из-за низкой теплоотдачи дизельного топлива салон прогревается медленнее, что дискомфортно в холодное время года.

Дорогой ремонт и обслуживание. Даже текущее ТО дизельных машин обходится дороже, а серьёзные поломки могут стоить как половина стоимости авто.

Хотя дизельные автомобили имеют преимущества — например, экономичность и высокий крутящий момент, — для большинства российских водителей недостатки перевешивают плюсы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

