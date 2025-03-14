Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром

1:25 Your browser does not support the audio element. Авто

В праздники большинство автомобилистов расслабляются, но за руль после застолья садиться категорически нельзя. Даже если человек не употреблял алкоголь сутки, остаточные запахи всё равно могут вызвать подозрения у сотрудников ДПС. А иногда перегар ощущается даже у трезвых людей, например, из-за заболеваний печени или употребления безалкогольного пива.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель за рулём

Почему перегар остаётся

Запах алкоголя — это не только проблема ротовой полости. Организм выводит продукты распада этанола через лёгкие, кожу и даже пот, поэтому одной жвачки или ополаскивателя для рта недостаточно.

Как убрать запах перегара

Если вы трезвы, но сомневаетесь в свежести дыхания, попробуйте:

Плотно позавтракать. Каша, яйца или жирная пища ускорят обмен веществ и помогут вывести остаточные запахи.

Принять душ. Это поможет избавиться от спиртовых испарений, выходящих через кожу.

Использовать натуральные средства. Лавровый лист, гвоздика, кардамон, кориандр или ванилин нейтрализуют неприятные ароматы лучше, чем мятные леденцы.

Но самое главное правило остаётся неизменным: если пил — не садись за руль. В праздники на дорогах будут работать усиленные патрули, и избежать проверки не удастся.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

