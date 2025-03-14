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Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром

1:25
Авто

В праздники большинство автомобилистов расслабляются, но за руль после застолья садиться категорически нельзя. Даже если человек не употреблял алкоголь сутки, остаточные запахи всё равно могут вызвать подозрения у сотрудников ДПС. А иногда перегар ощущается даже у трезвых людей, например, из-за заболеваний печени или употребления безалкогольного пива.

Водитель за рулём
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём

Почему перегар остаётся

Запах алкоголя — это не только проблема ротовой полости. Организм выводит продукты распада этанола через лёгкие, кожу и даже пот, поэтому одной жвачки или ополаскивателя для рта недостаточно.

Как убрать запах перегара

Если вы трезвы, но сомневаетесь в свежести дыхания, попробуйте:

  • Плотно позавтракать. Каша, яйца или жирная пища ускорят обмен веществ и помогут вывести остаточные запахи.
  • Принять душ. Это поможет избавиться от спиртовых испарений, выходящих через кожу.
  • Использовать натуральные средства. Лавровый лист, гвоздика, кардамон, кориандр или ванилин нейтрализуют неприятные ароматы лучше, чем мятные леденцы.

Но самое главное правило остаётся неизменным: если пил — не садись за руль. В праздники на дорогах будут работать усиленные патрули, и избежать проверки не удастся.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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