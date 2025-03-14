Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром

В праздники большинство автомобилистов расслабляются, но за руль после застолья садиться категорически нельзя. Даже если человек не употреблял алкоголь сутки, остаточные запахи всё равно могут вызвать подозрения у сотрудников ДПС. А иногда перегар ощущается даже у трезвых людей, например, из-за заболеваний печени или употребления безалкогольного пива.
Запах алкоголя — это не только проблема ротовой полости. Организм выводит продукты распада этанола через лёгкие, кожу и даже пот, поэтому одной жвачки или ополаскивателя для рта недостаточно.
Если вы трезвы, но сомневаетесь в свежести дыхания, попробуйте:
Но самое главное правило остаётся неизменным: если пил — не садись за руль. В праздники на дорогах будут работать усиленные патрули, и избежать проверки не удастся.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.