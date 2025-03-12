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Китай бросает вызов миру: серийные летающие авто к 2026 году

Авто

Китайская компания XPeng собирается запустить серийное производство летающих автомобилей уже к 2026 году. Если всё пойдёт по плану, компания станет первой в мире, кто массово выпускает такие транспортные средства.

XPeng
Фото: Wikipedia by Anonymousfox36, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
XPeng

В основе проекта лежат передовые технологии искусственного интеллекта, которые XPeng интегрирует в систему управления полётом. Это позволит сделать управление воздушными машинами более интуитивным, повысит безопасность и упростит использование. Кроме того, компания активно вкладывается в развитие гуманоидных роботов.

Китайские разработчики робототехники стремительно приближаются к третьему уровню автономности. На этом этапе гуманоидные машины смогут самостоятельно выполнять большинство задач, требуя вмешательства человека лишь в сложных ситуациях. По прогнозам, уже к 2026 году первые роботы с базовыми возможностями уровня 3 начнут поступать в коммерческое производство в ограниченных объёмах.

Таким образом, в ближайшие несколько лет мы можем стать свидетелями технологического прорыва в двух направлениях одновременно: появление на рынке летающих автомобилей и усовершенствованных роботов, способных работать бок о бок с человеком.

Уточнения

XPeng Inc. или XPeng Motors (кит. 广州小鹏汽车科技有限公司; пиньинь Гуанчжоу сяо пэн цичэ кэдзи йосян гонгсы) — китайская автомобилестроительная компания, один из крупнейших производителей «умных» легковых электромобилей (в том числе беспилотных). 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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