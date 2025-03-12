Китай бросает вызов миру: серийные летающие авто к 2026 году

Китайская компания XPeng собирается запустить серийное производство летающих автомобилей уже к 2026 году. Если всё пойдёт по плану, компания станет первой в мире, кто массово выпускает такие транспортные средства.
В основе проекта лежат передовые технологии искусственного интеллекта, которые XPeng интегрирует в систему управления полётом. Это позволит сделать управление воздушными машинами более интуитивным, повысит безопасность и упростит использование. Кроме того, компания активно вкладывается в развитие гуманоидных роботов.
Китайские разработчики робототехники стремительно приближаются к третьему уровню автономности. На этом этапе гуманоидные машины смогут самостоятельно выполнять большинство задач, требуя вмешательства человека лишь в сложных ситуациях. По прогнозам, уже к 2026 году первые роботы с базовыми возможностями уровня 3 начнут поступать в коммерческое производство в ограниченных объёмах.
Таким образом, в ближайшие несколько лет мы можем стать свидетелями технологического прорыва в двух направлениях одновременно: появление на рынке летающих автомобилей и усовершенствованных роботов, способных работать бок о бок с человеком.
XPeng Inc. или XPeng Motors (кит. 广州小鹏汽车科技有限公司; пиньинь Гуанчжоу сяо пэн цичэ кэдзи йосян гонгсы) — китайская автомобилестроительная компания, один из крупнейших производителей «умных» легковых электромобилей (в том числе беспилотных).
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