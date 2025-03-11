0,01% годовых: как взять авто почти даром и не попасть на дополнительные платежи

Рост цен на автомобили и высокие ставки по кредитам делают покупку машины серьёзным финансовым вызовом. Однако автопроизводители предлагают новые программы льготного кредитования, которые позволяют приобрести авто с минимальной переплатой.
Китайские автопроизводители активно внедряют программы рассрочки с низкими процентными ставками.
Автомобили Haval можно приобрести в рассрочку на год под 0,01%, если первый платёж составит 60-80% стоимости. Также доступны кредиты под 8-22% годовых. Помимо обязательного КАСКО, в стоимость включено страхование GAP.
Наиболее выгодные условия по рассрочке действуют для автомобилей LADA. Банк предлагает кредит под 0,01% на два года при первоначальном взносе 50%.
Льготные программы делают покупку машины более доступной, но требуют внушительного первоначального взноса. Подробнее об условиях рассрочек от автопроизводителей, дилеров и банков можно узнать у официальных представителей брендов, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.