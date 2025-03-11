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0,01% годовых: как взять авто почти даром и не попасть на дополнительные платежи

1:55
Авто

Рост цен на автомобили и высокие ставки по кредитам делают покупку машины серьёзным финансовым вызовом. Однако автопроизводители предлагают новые программы льготного кредитования, которые позволяют приобрести авто с минимальной переплатой.

Мужчина в автосалоне
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в автосалоне

Льготные кредиты от китайских брендов

Китайские автопроизводители активно внедряют программы рассрочки с низкими процентными ставками.

  • Geely предлагает кредит под 0,01% на год, но с первоначальным взносом не менее 40%. Если внести 50%, срок кредита увеличивается до двух лет.
  • Chery даёт рассрочку под 0,01% на год, если клиент вносит 60% стоимости авто. Если заплатить сразу 80%, кредит можно растянуть на три года.
  • OMODA использует аналогичную схему: при взносе 60% можно получить кредит с минимальной процентной ставкой.

Условия покупки автомобилей Haval

Автомобили Haval можно приобрести в рассрочку на год под 0,01%, если первый платёж составит 60-80% стоимости. Также доступны кредиты под 8-22% годовых. Помимо обязательного КАСКО, в стоимость включено страхование GAP.

Самые доступные условия от "Авто Финанс Банка"

Наиболее выгодные условия по рассрочке действуют для автомобилей LADA. Банк предлагает кредит под 0,01% на два года при первоначальном взносе 50%.

Льготные программы делают покупку машины более доступной, но требуют внушительного первоначального взноса. Подробнее об условиях рассрочек от автопроизводителей, дилеров и банков можно узнать у официальных представителей брендов, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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