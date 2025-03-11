ТОП-6 самых неубиваемых грузовиков СССР

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СССР славился своей техникой, которая могла ездить вечно, особенно если в кузове была кувалда и канистра масла.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шишига

Эти грузовики работали в тайге, на Севере, в армии и в колхозах — и продолжают ездить даже сегодня. Вот ТОП-6 легендарных грузовиков Союза, доказавших свою несокрушимость.

1. ГАЗ-66 — "Шишига"

Настоящая легенда вездеходного класса. Полный привод, портальные мосты, феноменальная проходимость.

Прост в ремонте, жрёт всё, что горит. Работал в армии, леспромхозах, геологоразведке.

2. ЗИЛ-131

Мощный армейский трёхосный грузовик. Надёжен, как автомат Калашникова.

Даже если в моторе 3 литра грязи — всё равно заведётся. Легенда бездорожья и военных колонн.

3. КАМАЗ-5320

Первый массовый КАМАЗ, с 1976 года. Простой дизель, крепкий кузов, выносливая трансмиссия.

Работал в СССР, России и Африке — везде ценили его за живучесть. После капремонта — как новый.

4. ЗИЛ-130

Рабочая лошадка советской промышленности. Невероятно выносливый бензиновый двигатель.

Легко ремонтируется, ходит годами без капитального ремонта. Любимец водителей — мягкий ход и хорошая проходимость.

5. Урал-375Д

Армейский монстр с бензиновым V8. Проходимость — как у танка.

Да, жрёт бензин ведрами, но ездит в самых тяжёлых условиях. Использовался как тягач, командный пункт, топливозаправщик.

6. МАЗ-500/МАЗ-5335

Надёжный и мощный минский магистральник.Продуманная конструкция: простой дизель, лёгкий доступ к узлам.

Выдерживал тысячи километров по плохим дорогам без капризов. До сих пор встречается в сельхозхозяйствах и стройках.

Почему они "неубиваемые"? Конструкция рассчитана "на дурака", легко ремонтируются в полевых условиях, олговечные двигатели и прочная рама, минимум электроники — максимум механики.