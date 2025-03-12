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Водители нашли способ платить меньше: 7 штрафов, на которые теперь есть скидка

4:00
Авто

С 2025 года в России водители могут получать скидку на оплату штрафов за нарушение ПДД. Но чтобы воспользоваться послаблением, нужно оплатить штраф в течение 20 дней с момента его вынесения. Главное — знать, на какие нарушения распространяется эта возможность, ведь скидку дают далеко не на всё.

Рубли
Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

1. Нарушение правил при ДТП

Если водитель попал в аварию, он обязан:

  • Остановиться.
  • Включить "аварийку".
  • Выставить знак аварийной остановки.

Нарушение этих правил (ст. 12.27 КоАП РФ) карается штрафом в 1000 рублей. Но если водитель оплатит его быстро, сумма уменьшится до 750 рублей.

Важно: скидка не распространяется, если водитель скрылся с места ДТП или находился в состоянии алкогольного опьянения.

2. Непристёгнутый ремень безопасности

За езду без ремня (или если не пристёгнут пассажир) штраф составляет 1500 рублей (ст. 12.6 КоАП РФ). При быстрой оплате он сокращается до 1125 рублей.

Важно: штраф начисляется за каждого непристёгнутого пассажира, поэтому сумма может увеличиться.

3. Управление незарегистрированным автомобилем

После покупки у водителя есть 10 дней на регистрацию автомобиля. Если срок нарушен, штраф составит 500-800 рублей (ст. 12.1 КоАП РФ). Скидка уменьшает сумму до 300-600 рублей.

Важно: при повторном нарушении штраф вырастает до 5000 рублей, а водитель рискует лишиться прав на 3 месяца.

4. Незаконная установка знака "Инвалид"

Использование этого знака без соответствующих документов грозит штрафом 5000 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ). Но в течение 20 дней его можно оплатить со скидкой — 3750 рублей.

5. Проезд на красный

Проезд на запрещающий сигнал светофора карается штрафом 1500 рублей (ст. 12.12 КоАП РФ). Быстрая оплата снижает сумму до 1100 рублей.

Важно: скидка действует только один раз в год. При повторном нарушении штраф может составить до 5000 рублей, а в некоторых случаях — лишение прав на 6 месяцев.

6. Вождение без прав

Если водитель забыл права дома или у него просроченное удостоверение, штраф составит 5000-15 000 рублей (ст. 12.7 КоАП РФ). При оперативной оплате сумма снижается до 3700-11 200 рублей.

Важно: если водитель лишён прав, скидка не действует. Более того, штраф за повторное нарушение составит 45 000 рублей, а в некоторых случаях грозит арест до 15 суток или обязательные работы.

7. Превышение скорости

Если водитель разогнался на 40-60 км/ч выше разрешённого, штраф составит 1500-2000 рублей (ст. 12.9 КоАП РФ). Скидка снижает сумму до 1100-1800 рублей.

Важно: скидка не распространяется на превышение более чем на 60 км/ч, за которое могут лишить прав.

Новые правила позволяют водителям экономить на штрафах, но только если они оплачивают их быстро. Однако лучше избегать нарушений вовсе — ведь даже с 25%-ной скидкой штраф остаётся штрафом, а некоторые ошибки могут стоить гораздо дороже.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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