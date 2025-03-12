Водители нашли способ платить меньше: 7 штрафов, на которые теперь есть скидка

С 2025 года в России водители могут получать скидку на оплату штрафов за нарушение ПДД. Но чтобы воспользоваться послаблением, нужно оплатить штраф в течение 20 дней с момента его вынесения. Главное — знать, на какие нарушения распространяется эта возможность, ведь скидку дают далеко не на всё.
Если водитель попал в аварию, он обязан:
Нарушение этих правил (ст. 12.27 КоАП РФ) карается штрафом в 1000 рублей. Но если водитель оплатит его быстро, сумма уменьшится до 750 рублей.
Важно: скидка не распространяется, если водитель скрылся с места ДТП или находился в состоянии алкогольного опьянения.
За езду без ремня (или если не пристёгнут пассажир) штраф составляет 1500 рублей (ст. 12.6 КоАП РФ). При быстрой оплате он сокращается до 1125 рублей.
Важно: штраф начисляется за каждого непристёгнутого пассажира, поэтому сумма может увеличиться.
После покупки у водителя есть 10 дней на регистрацию автомобиля. Если срок нарушен, штраф составит 500-800 рублей (ст. 12.1 КоАП РФ). Скидка уменьшает сумму до 300-600 рублей.
Важно: при повторном нарушении штраф вырастает до 5000 рублей, а водитель рискует лишиться прав на 3 месяца.
Использование этого знака без соответствующих документов грозит штрафом 5000 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ). Но в течение 20 дней его можно оплатить со скидкой — 3750 рублей.
Проезд на запрещающий сигнал светофора карается штрафом 1500 рублей (ст. 12.12 КоАП РФ). Быстрая оплата снижает сумму до 1100 рублей.
Важно: скидка действует только один раз в год. При повторном нарушении штраф может составить до 5000 рублей, а в некоторых случаях — лишение прав на 6 месяцев.
Если водитель забыл права дома или у него просроченное удостоверение, штраф составит 5000-15 000 рублей (ст. 12.7 КоАП РФ). При оперативной оплате сумма снижается до 3700-11 200 рублей.
Важно: если водитель лишён прав, скидка не действует. Более того, штраф за повторное нарушение составит 45 000 рублей, а в некоторых случаях грозит арест до 15 суток или обязательные работы.
Если водитель разогнался на 40-60 км/ч выше разрешённого, штраф составит 1500-2000 рублей (ст. 12.9 КоАП РФ). Скидка снижает сумму до 1100-1800 рублей.
Важно: скидка не распространяется на превышение более чем на 60 км/ч, за которое могут лишить прав.
Новые правила позволяют водителям экономить на штрафах, но только если они оплачивают их быстро. Однако лучше избегать нарушений вовсе — ведь даже с 25%-ной скидкой штраф остаётся штрафом, а некоторые ошибки могут стоить гораздо дороже.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
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