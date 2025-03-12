Годы за рулём — не гарантия: водители со стажем чаще всего разбивают машину вот так

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Кажется, что годы за рулём делают водителя непогрешимым, но статистика говорит обратное. Даже автомобилисты с многолетним опытом попадают в аварии, причём по весьма типичным сценариям. Какие ошибки чаще всего приводят к ДТП, даже если водитель уверен в своём мастерстве?

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машина после аварии

1. Ошибка при выезде с второстепенной дороги

Частая ситуация: водитель со стажем, оценивая расстояние до приближающихся машин, решает, что успеет совершить манёвр. Но внезапно в бок его автомобиля врезается лихач, летящий по главной. Однако виновным признают того, кто выезжал, а не гонщика.

2. Внезапный манёвр со второстепенной дороги

Иногда именно другой водитель пренебрегает знаком "Уступи дорогу", неожиданно выскакивая перед машиной, идущей по главной. Опытный водитель мог бы предвидеть такой манёвр и сбавить скорость, но уверенность в своих знаниях часто играет злую шутку.

3. Слепые зоны при перестроении

Движение в городах стало плотнее, и "слепые зоны" в зеркалах стали причиной множества аварий. Опытные водители порой не замечают автомобили, оказавшиеся вне зоны видимости, и неожиданно получают удар в бок при смене полосы.

4. Пешеход в мёртвой зоне

Передние стойки кузова могут скрывать пешехода, появившегося на переходе. Водитель видит его в последний момент, но если реакция замедлена даже на доли секунды, столкновения уже не избежать.

5. Светофорная ловушка

Некоторые водители привыкают "пролетать на жёлтый", но этот рискованный приём часто заканчивается аварией, если встречный поток уже начал движение. Опыт не помогает, если привычка брать на себя лишний риск закрепилась годами.

6. Опасный поворот налево

На перекрёстках, где встречные машины стоят в левом ряду в ожидании поворота, обзор становится ограниченным. Опытный водитель решает повернуть, не видя, что за стоящими машинами скрывается встречный автомобиль. Итог — сильный удар в правый бок.

Стаж за рулём — это не гарантия безопасности. Опытные водители попадают в ДТП не реже новичков, просто их ошибки связаны не с отсутствием знаний, а с излишней уверенностью в своих силах. Главное правило — сохранять внимательность и помнить: на дороге даже привычные ситуации могут повернуться неожиданно.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur - "истопник", ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

