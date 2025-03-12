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Любите моргать аварийкой? Не все водители знают, что иногда за это штрафуют

1:35
Авто

Включил "аварийку" — и вроде как оправдание для любой остановки готово? Не всё так просто. Есть ситуации, когда аварийная сигнализация не только не спасёт от штрафа, но и привлечёт к вам ненужное внимание инспекторов.

Машина Lexus
Фото: flickr.com by DeusXFlorida, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Машина Lexus

Что говорит закон?

ПДД чётко регламентируют, когда можно включать аварийную сигнализацию:

  • при ДТП;
  • при ослеплении фарами;
  • при буксировке;
  • при вынужденной остановке там, где она запрещена;
  • при возникновении угрозы для других участников движения.

Но вот имитировать вынужденную остановку ради удобства — уже нарушение.

"Аварийка" не спасёт от штрафа

Некоторые водители любят использовать аварийную сигнализацию как универсальный способ избежать наказания за парковку в неположенном месте. Но если инспектор заметит, что машина просто стоит без реальной причины, штрафа не избежать.

Что грозит за нарушение?

  • Остановка под знаком 3.27 "Остановка запрещена" наказывается штрафом от 500 до 2500 рублей (ст. 12.19 КоАП РФ).
  • Если автомобиль создаёт помехи движению, сумма штрафа может быть увеличена.

Аварийная сигнализация — это не универсальный пропуск в мир без штрафов. Включать её можно только в экстренных ситуациях, а попытки обмануть инспекторов часто приводят к обратному эффекту. Так что если не хотите, чтобы ваш кошелёк "похудел", лучше помнить эти правила.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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