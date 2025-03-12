Любите моргать аварийкой? Не все водители знают, что иногда за это штрафуют

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Включил "аварийку" — и вроде как оправдание для любой остановки готово? Не всё так просто. Есть ситуации, когда аварийная сигнализация не только не спасёт от штрафа, но и привлечёт к вам ненужное внимание инспекторов.

Фото: flickr.com by DeusXFlorida, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Машина Lexus

Что говорит закон?

ПДД чётко регламентируют, когда можно включать аварийную сигнализацию:

при ДТП;

при ослеплении фарами;

при буксировке;

при вынужденной остановке там, где она запрещена;

при возникновении угрозы для других участников движения.

Но вот имитировать вынужденную остановку ради удобства — уже нарушение.

"Аварийка" не спасёт от штрафа

Некоторые водители любят использовать аварийную сигнализацию как универсальный способ избежать наказания за парковку в неположенном месте. Но если инспектор заметит, что машина просто стоит без реальной причины, штрафа не избежать.

Что грозит за нарушение?

Остановка под знаком 3.27 "Остановка запрещена" наказывается штрафом от 500 до 2500 рублей (ст. 12.19 КоАП РФ).

Если автомобиль создаёт помехи движению, сумма штрафа может быть увеличена.

Аварийная сигнализация — это не универсальный пропуск в мир без штрафов. Включать её можно только в экстренных ситуациях, а попытки обмануть инспекторов часто приводят к обратному эффекту. Так что если не хотите, чтобы ваш кошелёк "похудел", лучше помнить эти правила.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

