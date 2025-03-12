Любите моргать аварийкой? Не все водители знают, что иногда за это штрафуют

Включил "аварийку" — и вроде как оправдание для любой остановки готово? Не всё так просто. Есть ситуации, когда аварийная сигнализация не только не спасёт от штрафа, но и привлечёт к вам ненужное внимание инспекторов.
ПДД чётко регламентируют, когда можно включать аварийную сигнализацию:
Но вот имитировать вынужденную остановку ради удобства — уже нарушение.
Некоторые водители любят использовать аварийную сигнализацию как универсальный способ избежать наказания за парковку в неположенном месте. Но если инспектор заметит, что машина просто стоит без реальной причины, штрафа не избежать.
Аварийная сигнализация — это не универсальный пропуск в мир без штрафов. Включать её можно только в экстренных ситуациях, а попытки обмануть инспекторов часто приводят к обратному эффекту. Так что если не хотите, чтобы ваш кошелёк "похудел", лучше помнить эти правила.
Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.