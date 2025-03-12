Два похожих манёвра — вы можете запутаться, но камера уже зафиксировала штраф

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Дорожные манёвры — это не только искусство, но и строгие правила. Многие водители до сих пор путают обгон и опережение, а разница между ними может стоить вам денег и нервов. Так где грань между законным манёвром и нарушением, за которое выпишут штраф?

Фото: commons.wikimedia.org by M.O. Stevens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автомобильная камера

Опережение: манёвр без пересечения встречки

Если один автомобиль движется быстрее другого в одном направлении, оставаясь в своей полосе, это опережение. В отличие от обгона, оно разрешено практически везде: в тоннелях, на перекрёстках, изгибах дороги. Однако плохая погода или гололёд могут превратить его в рискованный трюк.

Опасные зоны для опережения:

Пешеходные переходы — если перед "зеброй" одна машина тормозит, остальные обязаны делать то же самое.

Обочина, тротуары и велосипедные дорожки — использование этих зон для опережения запрещено.

Обгон: когда штраф неизбежен

Обгон — это более сложный манёвр, при котором водитель выезжает на встречную полосу. Именно поэтому к нему применяются жёсткие ограничения. Наказание за нарушение правил обгона может быть куда серьёзнее, чем за ошибки при опережении.

Что считается нарушением при опережении?

Опережение по обочине — штраф 2 250 рублей (ч. 1 ст. 12.15 КоАП).

Выезд на тротуар или велодорожку — штраф 2 000 рублей (ч. 2 ст. 12.15 КоАП).

Игнорирование пешеходов — штраф до 7 500 рублей (ст. 12.18 КоАП).

Опережение справа: можно или нет?

Раньше термин "опережение" в ПДД не фигурировал, что вызывало путаницу с "обгоном справа". Теперь закон чётко регламентирует: если автомобили движутся в одном направлении и водитель ускоряется, не выезжая на встречку, это именно опережение справа.

Когда это разрешено?

Если впереди машина снижает скорость перед левым поворотом.

Если есть несколько полос, и движение в пределах дороги остаётся законным.

Когда это нарушение?

Если водитель использует для манёвра тротуар, велодорожку или обочину.

Разница между опережением и обгоном — не просто игра терминов. Один и тот же манёвр в зависимости от обстоятельств может быть вполне законным или привести к штрафу. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, главное помнить: если ты остаёшься в своей полосе — это опережение, если выезжаешь на встречку — это обгон. И всегда будь внимателен на пешеходных переходах — в противном случае наказание может быть куда серьёзнее, чем просто штраф.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

