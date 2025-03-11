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Булавка — вещь, которая не займёт места в машине, но решит огромную проблему

1:32
Авто

Кто бы мог подумать, что крошечная булавка может стать настоящей палочкой-выручалочкой для автомобилиста? Этот простой предмет способен решить проблему, с которой сталкиваются все водители, особенно в межсезонье.

Салон китайского минивэна GAC GN8
Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салон китайского минивэна GAC GN8

Неожиданный герой в бардачке

У опытных автолюбителей есть список обязательных вещей в машине: домкрат, насос, провода для "прикуривания"… Но мало кто включает в него булавку! А зря.

Одна из самых частых проблем, возникающих с наступлением грязной осени или снежной зимы, — это засорение или замерзание форсунок омывателя лобового стекла. Грязь, реагенты, лед — и вот уже струя воды либо бьёт в неправильном направлении, либо вовсе исчезает. Если не чистить форсунки вовремя, они могут полностью выйти из строя.

Как использовать булавку для чистки форсунок?

Чтобы прочистить забитую форсунку, нужно аккуратно вставить булавку в её сопло и осторожно прочистить канал. Важно не прикладывать чрезмерное усилие — пластиковые трубки внутри могут легко повредиться. Если пробить их насквозь, придётся менять всю систему подачи жидкости, а это уже лишние расходы.

Использование булавки — быстрый, удобный и практически бесплатный способ продлить жизнь омывателям, сохраняя хорошую видимость на дороге. Так что, если в вашем бардачке до сих пор нет этой незаменимой мелочи, самое время туда её положить!

Уточнения

Була́вка — изделие, обычно изготавливаемое из металла, предназначенное для крепления, прикалывания, закалывания чего-либо.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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