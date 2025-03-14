Зеркала, которые помогают или мешают водителю – какие выбрать

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Автомобильные зеркала бывают трёх типов: плоские, сферические и асферические. У каждого вида есть свои преимущества и недостатки, которые могут повлиять на комфорт и безопасность вождения.

Фото: Пресс-служба Евразийского содружества специалистов туриндустрии by Ольга Демина Трасса М12, Россия

Плоские зеркала: точность, но мёртвые зоны

Плоские зеркала использовались в большинстве автомобилей прошлого века, включая "Волги", "Москвичи" и "Жигули". Их главное преимущество — точность отображения: они не искажают расстояние до объектов, помогая правильно оценивать дорожную ситуацию.

Но есть и недостаток — узкий угол обзора. Из-за этого в зеркале может не отразиться автомобиль, находящийся сбоку, что создаёт слепые зоны и повышает риск аварии при перестроении.

Сферические зеркала: широкий обзор, но искажение расстояния

Сферические зеркала имеют изгиб, который расширяет поле зрения. Водитель лучше видит происходящее сзади, особенно справа, где угол обзора хуже.

Однако из-за выпуклой формы такие зеркала искажают расстояние до объектов — они кажутся дальше, чем есть на самом деле. Поэтому ориентироваться по ним сложнее, особенно при перестроении и манёврах.

Асферические зеркала: гибрид точности и обзора

Асферические зеркала - современный вариант сферических. Их особенность — двойной изгиб:

Внутренняя часть (ближе к кузову) остаётся почти плоской, что даёт точное представление о расстоянии.

(ближе к кузову) остаётся почти плоской, что даёт точное представление о расстоянии. Внешняя часть (дальше от водителя) имеет сильный изгиб, позволяя лучше видеть соседнюю полосу.

На многих моделях асферических зеркал можно заметить чёрную вертикальную линию, которая разделяет зоны с разными уровнями кривизны. Это не декоративный элемент и не обогрев — это граница между обычным и сильно изогнутым участком зеркала.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

