ТОП-5 автомобилей, которые использовались спецслужбами СССР

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В СССР для спецслужб использовались различные автомобили.

Фото: wikipediа by Zinnsoldat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ волга

Но среди них можно выделить пять наиболее знаковых моделей, которые активно применялись КГБ, МВД и другими ведомствами.

1. ГАЗ-24-24 "Волга"

Эта модификация "Волги" была разработана специально для КГБ. Она оснащалась мощным двигателем от "Чайки", что позволяло ей развивать высокую скорость.

Внешне автомобиль практически не отличался от обычной "Волги", что позволяло использовать его для скрытого наблюдения.

2. ГАЗ-М20Г "Победа"

Эта модификация "Победы" также использовалась спецслужбами. Она оснащалась более мощным двигателем, чем стандартная модель.

"Победа" использовалась для оперативной работы и преследования.

3. ЗИЛ-4104

Эти лимузины использовались для перевозки высокопоставленных чиновников и иностранных гостей. Они были оснащены броней и другими средствами защиты.

ЗИЛы также использовались для сопровождения кортежей и других специальных мероприятий.

4. ВАЗ-21099 (Спецверсии для КГБ и МВД)

Компактный и незаметный автомобиль, который использовался для скрытых операций и наружного наблюдения (1980-е – 1990-е).

Некоторые версии оснащались усиленными двигателями и дополнительными средствами связи.

5. РАФ-977Д "Латвия"

Эти микроавтобусы использовались для перевозки личного состава и специального оборудования. Они были удобными и вместительными, что делало их идеальными для использования в спецслужбах.

РАФы также использовались для скрытого наблюдения и других специальных операций.

Эти автомобили играли важную роль в работе спецслужб СССР, обеспечивая им необходимую мобильность и функциональность.