Китайские премиум-авто массово перепродают – что с ними не так

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1:49
Авто

В последнее время на интернет-платформах всё чаще встречаются объявления о продаже автомобилей с минимальным пробегом — от 100 до 5000 км. Причины такой быстрой продажи могут быть разными, и не всегда они связаны с желанием просто сменить машину.

Покупка новой машины в автосалоне
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка новой машины в автосалоне

6 причин, почему авто с небольшим пробегом попадает на продажу:

  • Остатки старых запасов. Дилеры распродают автомобили, выпущенные в 2022 году, когда иностранные автопроизводители ещё работали в России. Эти машины пытаются реализовать по высоким ценам.
  • Бывшие тест-драйвовые авто. Такие автомобили имеют топовые комплектации, но уже успели побывать в руках десятков водителей. Несмотря на это, их продают как "почти новые" по завышенной цене.
  • Авто после аварии. Машины с повреждениями быстро восстанавливают и выставляют на продажу по заниженной стоимости, скрывая факт ДТП.
  • Продажа кредитных автомобилей. Владельцы, столкнувшиеся с финансовыми проблемами, спешат избавиться от машины, чтобы закрыть долг и, возможно, заработать на росте цен.
  • Спекуляции с дефицитными моделями. Некоторые дилеры перепродают востребованные автомобили по завышенной цене, выдавая их за "подержанные" и обходя ценовую политику производителя.
  • Разочарование в покупке. Владельцы, купившие китайские премиальные автомобили, нередко понимают, что они им не подходят, и выставляют их на продажу спустя пару недель.

Перед покупкой такого автомобиля важно внимательно изучить его историю, проверить состояние и убедиться, что продавец не скрывает серьёзные проблемы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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