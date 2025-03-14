Повышенный расход масла: когда можно спасти мотор, а когда уже поздно

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Выражение "масложор" знакомо многим водителям. В такой ситуации приходится регулярно доливать масло, обычно каждые 1000 км пробега. Однако это не всегда означает, что двигатель срочно требует капитального ремонта. Есть несколько способов продлить его ресурс и снизить расход масла.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain масло

Почему двигатель расходует масло

Основные причины повышенного расхода масла:

Износ цилиндропоршневой группы. Чаще всего встречается на автомобилях с большим пробегом или при неправильной эксплуатации.

Утечки через прокладки и уплотнители. Масло может уходить через маслосъёмные колпачки или неплотности в двигателе. Проверка на наличие подтёков поможет выявить проблему.

Плохо закрученная сливная пробка или масляный фильтр. Иногда масло уходит из-за слабого затягивания, что легко исправить.

Использование поддельного масла. Некачественная смазка может испаряться быстрее или терять свойства, поэтому важно покупать масло у проверенных продавцов.

Как снизить расход масла

Если явных утечек нет, но масло всё равно уходит, можно попробовать сменить его тип.

Переход на более вязкое масло. В изношенном моторе густая смазка помогает уменьшить потери через поршневые кольца.

Ознакомьтесь с рекомендациями производителя. В инструкции обычно указаны допустимые характеристики масла, которые можно использовать.

Полностью устранить расход масла в изношенном двигателе невозможно, но можно снизить его интенсивность и отсрочить дорогостоящий ремонт.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

