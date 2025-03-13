После ремонта авто может стать хуже – вот почему нужно осматривать днище

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После ухода западных автопроизводителей с российского рынка многим водителям приходится ремонтировать машины в небольших частных сервисах. Однако, забирая авто после ремонта, стоит обязательно осмотреть его снизу, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомеханик осматривает машину

Какие проблемы могут возникнуть

В последнее время участились случаи недобросовестного ремонта:

Удаление каталитического нейтрализатора. Мастера могут вырезать катализатор и продать его, оставив владельцу машину с прямоточным выхлопом. Определить это можно по свежим следам сварки на месте установки устройства.

Подмена запчастей. Владельцы покупают новые детали для подвески, но недобросовестные механики вместо них устанавливают восстановленные или бывшие в употреблении детали, а новые продают.

Мнимая замена неисправных узлов. Автовладельцу говорят, что определённые элементы подвески требуют замены, но их не меняют вовсе, оставляя купленные детали себе.

Как защитить себя:

Осматривайте машину на подъёмнике перед тем, как забрать её из сервиса.

Требуйте показать снятые детали, чтобы убедиться, что замена действительно была произведена.

Обращайтесь только в проверенные мастерские с хорошей репутацией.

Эти простые меры помогут избежать мошенничества и сохранить деньги на ремонте.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

