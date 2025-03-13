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После ремонта авто может стать хуже – вот почему нужно осматривать днище

1:26
Авто

После ухода западных автопроизводителей с российского рынка многим водителям приходится ремонтировать машины в небольших частных сервисах. Однако, забирая авто после ремонта, стоит обязательно осмотреть его снизу, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Автомеханик осматривает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомеханик осматривает машину

Какие проблемы могут возникнуть

В последнее время участились случаи недобросовестного ремонта:

  • Удаление каталитического нейтрализатора. Мастера могут вырезать катализатор и продать его, оставив владельцу машину с прямоточным выхлопом. Определить это можно по свежим следам сварки на месте установки устройства.
  • Подмена запчастей. Владельцы покупают новые детали для подвески, но недобросовестные механики вместо них устанавливают восстановленные или бывшие в употреблении детали, а новые продают.
  • Мнимая замена неисправных узлов. Автовладельцу говорят, что определённые элементы подвески требуют замены, но их не меняют вовсе, оставляя купленные детали себе.

Как защитить себя:

  • Осматривайте машину на подъёмнике перед тем, как забрать её из сервиса.
  • Требуйте показать снятые детали, чтобы убедиться, что замена действительно была произведена.
  • Обращайтесь только в проверенные мастерские с хорошей репутацией.

Эти простые меры помогут избежать мошенничества и сохранить деньги на ремонте.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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