После ремонта авто может стать хуже – вот почему нужно осматривать днище

После ухода западных автопроизводителей с российского рынка многим водителям приходится ремонтировать машины в небольших частных сервисах. Однако, забирая авто после ремонта, стоит обязательно осмотреть его снизу, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
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Автомеханик осматривает машину
Какие проблемы могут возникнуть
В последнее время участились случаи недобросовестного ремонта:
Удаление каталитического нейтрализатора. Мастера могут вырезать катализатор и продать его, оставив владельцу машину с прямоточным выхлопом. Определить это можно по свежим следам сварки на месте установки устройства.
Подмена запчастей. Владельцы покупают новые детали для подвески, но недобросовестные механики вместо них устанавливают восстановленные или бывшие в употреблении детали, а новые продают.
Мнимая замена неисправных узлов. Автовладельцу говорят, что определённые элементы подвески требуют замены, но их не меняют вовсе, оставляя купленные детали себе.
Как защитить себя:
Осматривайте машину на подъёмнике перед тем, как забрать её из сервиса.
Требуйте показать снятые детали, чтобы убедиться, что замена действительно была произведена.
Обращайтесь только в проверенные мастерские с хорошей репутацией.
Эти простые меры помогут избежать мошенничества и сохранить деньги на ремонте.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.