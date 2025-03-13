Вариатор или автомат: что прослужит дольше и не разорит на ремонте

Вариаторные коробки передач давно получили репутацию ненадёжных, и многие автомобилисты избегают машин с CVT. Опасения основаны на личном опыте, отзывах владельцев, советах мастеров СТО и информации из СМИ. Однако насколько оправданы эти страхи?
В 90-е годы вариаторы действительно часто выходили из строя: они перегревались, ломались на небольших пробегах, а запчастей для ремонта не хватало. Однако с середины 2000-х годов технологии улучшились, и теперь современные CVT по надёжности почти не уступают классическим автоматам, а по экономичности и плавности разгона даже превосходят их.
Несмотря на технический прогресс, у некоторых моделей CVT ресурс ограничен:
Если машина с CVT уже проехала 100+ тыс. км, определить её реальное состояние сложно. Не всегда можно узнать, перегревалась ли коробка и вовремя ли менялось масло. А ремонт вариатора обходится дорого.
Современные вариаторы уже не так страшны, как раньше, но перед покупкой автомобиля с такой коробкой важно тщательно проверять его историю. В противном случае можно нарваться на дорогостоящий ремонт.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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