Вариатор или автомат: что прослужит дольше и не разорит на ремонте

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Вариаторные коробки передач давно получили репутацию ненадёжных, и многие автомобилисты избегают машин с CVT. Опасения основаны на личном опыте, отзывах владельцев, советах мастеров СТО и информации из СМИ. Однако насколько оправданы эти страхи?

Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ автоматическая коробка передач

Почему у вариаторов плохая репутация

В 90-е годы вариаторы действительно часто выходили из строя: они перегревались, ломались на небольших пробегах, а запчастей для ремонта не хватало. Однако с середины 2000-х годов технологии улучшились, и теперь современные CVT по надёжности почти не уступают классическим автоматам, а по экономичности и плавности разгона даже превосходят их.

Какие вариаторы служат дольше

Несмотря на технический прогресс, у некоторых моделей CVT ресурс ограничен:

Audi A5 (S tronic), Nissan Qashqai 1.6 CVT, Nissan Juke (Jatco) — требуют ремонта на пробеге до 150 тыс. км.

Subaru с вариатором CVT TR580 — обычно держится до 150-170 тыс. км.

Aisin (Toyota) и некоторые вариаторы Jatco (Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail) — считаются самыми надёжными и могут проехать 200+ тыс. км без серьёзных проблем.

Что важно знать при покупке авто с вариатором

Если машина с CVT уже проехала 100+ тыс. км, определить её реальное состояние сложно. Не всегда можно узнать, перегревалась ли коробка и вовремя ли менялось масло. А ремонт вариатора обходится дорого.

Современные вариаторы уже не так страшны, как раньше, но перед покупкой автомобиля с такой коробкой важно тщательно проверять его историю. В противном случае можно нарваться на дорогостоящий ремонт.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

