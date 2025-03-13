Бывшее такси маскируют под идеальное авто – вот как их разоблачить

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Желанный автомобиль с оптимальным сочетанием цены, качества и затрат на обслуживание — мечта многих автолюбителей. Однако на вторичном рынке скрывается немало машин, которые раньше использовались в такси. Портал njcar. ru рассказал, как не попасть на такое авто и какие модели чаще всего оказываются бывшими таксомоторами.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Morgunovskaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беспилотное такси и машина сопровождения

Какие машины чаще всего используют в такси

Автомобили, которые массово использовались в такси, как правило, имеют белый цвет и базовую комплектацию. Среди них:

Skoda Rapid

Volkswagen Polo

Hyundai Solaris

Skoda Octavia

Renault Logan

Kia Rio

Ford Focus

Если машина принадлежала юрлицу и эксплуатировалась около двух лет, маловероятно, что она просто стояла в автосалоне. Скорее всего, это была рабочая "лошадка".

Как распознать машину из такси

Есть несколько признаков, по которым можно определить, что автомобиль использовался в службе такси:

Косметический ремонт. Свежая покраска кузова может скрывать следы оклеенной рекламной плёнки.

Проблемы с дверями. Провисшие двери, плохо работающие фиксаторы — частые следы интенсивной эксплуатации.

Скрученный пробег. Изношенные сиденья, стёртые педали, потёртый руль — всё это может указывать на реальные километры.

Необычные замены деталей. Ремень ГРМ редко меняют раньше 40-50 тыс. км, а ШРУСы и ступичные подшипники служат до 100 тыс. км. Если эти элементы заменены, значит, пробег могли подкрутить.

Покупка машины с таксичным прошлым может обернуться неприятными сюрпризами. Важно внимательно проверять авто перед сделкой, особенно если оно подходит под указанные критерии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

