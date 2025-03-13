Бывшее такси маскируют под идеальное авто – вот как их разоблачить

Желанный автомобиль с оптимальным сочетанием цены, качества и затрат на обслуживание — мечта многих автолюбителей. Однако на вторичном рынке скрывается немало машин, которые раньше использовались в такси. Портал njcar. ru рассказал, как не попасть на такое авто и какие модели чаще всего оказываются бывшими таксомоторами.
Автомобили, которые массово использовались в такси, как правило, имеют белый цвет и базовую комплектацию. Среди них:
Если машина принадлежала юрлицу и эксплуатировалась около двух лет, маловероятно, что она просто стояла в автосалоне. Скорее всего, это была рабочая "лошадка".
Есть несколько признаков, по которым можно определить, что автомобиль использовался в службе такси:
Покупка машины с таксичным прошлым может обернуться неприятными сюрпризами. Важно внимательно проверять авто перед сделкой, особенно если оно подходит под указанные критерии.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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