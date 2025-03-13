Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путь российскому газу — переговоры решат судьбу Северных потоков
Трейлер или дом? Этот мобильный дом сделает вашу жизнь удобной и стильной. Узнайте как
Хотите зелёный балкон? Вот лучшие растения для сада в квартире
Как картофель отправился в плавание: возрождение парусной торговли
Вкус детства на вашей тарелке — домашние ленивые голубцы
ТОП-5 самых неприхотливых современных легковушек производства России
Этот фрукт и кофе — худший кошмар для слизней, и вот почему
Попкорн без микроволновки: старый способ, который снова взрывает интернет
От зарплаты к пенсии: как обеспечить себе достойные выплаты в будущем

Бывшее такси маскируют под идеальное авто – вот как их разоблачить

1:53
Авто

Желанный автомобиль с оптимальным сочетанием цены, качества и затрат на обслуживание — мечта многих автолюбителей. Однако на вторичном рынке скрывается немало машин, которые раньше использовались в такси. Портал njcar. ru рассказал, как не попасть на такое авто и какие модели чаще всего оказываются бывшими таксомоторами.

Беспилотное такси и машина сопровождения
Фото: commons.wikimedia.org by A.Morgunovskaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Беспилотное такси и машина сопровождения

Какие машины чаще всего используют в такси

Автомобили, которые массово использовались в такси, как правило, имеют белый цвет и базовую комплектацию. Среди них:

  • Skoda Rapid
  • Volkswagen Polo
  • Hyundai Solaris
  • Skoda Octavia
  • Renault Logan
  • Kia Rio
  • Ford Focus

Если машина принадлежала юрлицу и эксплуатировалась около двух лет, маловероятно, что она просто стояла в автосалоне. Скорее всего, это была рабочая "лошадка".

Как распознать машину из такси

Есть несколько признаков, по которым можно определить, что автомобиль использовался в службе такси:

  • Косметический ремонт. Свежая покраска кузова может скрывать следы оклеенной рекламной плёнки.
  • Проблемы с дверями. Провисшие двери, плохо работающие фиксаторы — частые следы интенсивной эксплуатации.
  • Скрученный пробег. Изношенные сиденья, стёртые педали, потёртый руль — всё это может указывать на реальные километры.
  • Необычные замены деталей. Ремень ГРМ редко меняют раньше 40-50 тыс. км, а ШРУСы и ступичные подшипники служат до 100 тыс. км. Если эти элементы заменены, значит, пробег могли подкрутить.

Покупка машины с таксичным прошлым может обернуться неприятными сюрпризами. Важно внимательно проверять авто перед сделкой, особенно если оно подходит под указанные критерии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде
Садоводство, цветоводство
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде Аудио 
Инженеры поражены: 81-летний изобретатель создал двигатель без коленчатого вала
Авто
Инженеры поражены: 81-летний изобретатель создал двигатель без коленчатого вала Аудио 
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область
Военные новости
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область Аудио 
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт
Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном — политическая победа России Любовь Степушова Европейцы распиливают Украину под прикрытием дружбы: что скрывают Макрон и Лондон? Дмитрий Плотников Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Последние материалы
Путь российскому газу — переговоры решат судьбу Северных потоков
Трейлер или дом? Этот мобильный дом сделает вашу жизнь удобной и стильной. Узнайте как
Хотите зелёный балкон? Вот лучшие растения для сада в квартире
Как картофель отправился в плавание: возрождение парусной торговли
Бывшее такси маскируют под идеальное авто – вот как их разоблачить
ТОП-5 самых неприхотливых современных легковушек производства России
Вкус детства на вашей тарелке — домашние ленивые голубцы
Этот фрукт и кофе — худший кошмар для слизней, и вот почему
Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном — политическая победа России
Попкорн без микроволновки: старый способ, который снова взрывает интернет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.