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Владельцы этих авто постоянно доливают масло – что не так с их моторами

2:08
Авто

Современные бензиновые двигатели нередко страдают от повышенного расхода моторного масла. Составили рейтинг из 25 моделей, у которых эта проблема проявляется чаще всего. Как оказалось, лидерами антирейтинга стали автомобили Volkswagen, Audi, Skoda, BMW, Toyota и Kia/Hyundai.

Volkswagen Golf
Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Golf

Немецкие автомобили с высоким расходом масла:

  • Volkswagen, Audi, Skoda — главные "масложоры" из-за турбированных двигателей серии EA888 (1.8 и 2.0 литра). Они встречаются на Audi A3, A4, A5, A6, Q3, Q5, Volkswagen Golf, Tiguan, Passat, Jetta, Skoda Yeti, Superb, Octavia.
  • Audi с мотором EA837 (3.0 литра, 2008 г.) — расход масла растёт из-за износа цилиндров и нагара на поршневых кольцах.
    BMW N45/N46 (1-я и 3-я серии) — начинают "жрать" масло после 70-80 тысяч км пробега.

Неожиданные "масложоры":

  • Toyota 1ZZ-FE (1.8 литра) — устанавливался на Toyota Corolla, Avensis и даже Pontiac Vibe. Со временем у двигателя ухудшается маслосъём, что увеличивает его расход.
  • Kia и Hyundai (G4KA/G4KD/G4NA) — моторы этих марок, устанавливаемые до 2016 года на Sportage, Tucson, Elantra, Soul, Cerato и Ceed, страдают от задиров в цилиндрах, что приводит к утечке масла уже после 80-100 тысяч км.

Почему это проблема

Повышенный расход масла приводит к снижению ресурса двигателя, перегреву и даже необходимости капитального ремонта. Водителям таких автомобилей стоит регулярно проверять уровень масла и быть готовыми к возможным проблемам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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