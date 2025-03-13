Чистка двигателя без сервисов: почему иногда нужно давить газ до упора

Считается, что умеренная езда продлевает срок службы двигателя, но на практике это не всегда так. Рассказали, почему иногда полезно нажимать педаль газа до упора и как это может положительно сказаться на состоянии мотора.
4 причины, почему это полезно:
Не стоит применять этот метод на новых авто с небольшим пробегом, но если машина уже проехала 50 000 км и более, периодическое увеличение оборотов до красной зоны поможет избежать проблем с заеданием двигателя, потерей тяги и нестабильными оборотами.
Разумеется, не стоит ездить агрессивно всё время. Однако кратковременные перегазовки — это своеобразная "встряска", которая способствует лучшей работе двигателя в долгосрочной перспективе.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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