Чистка двигателя без сервисов: почему иногда нужно давить газ до упора

Считается, что умеренная езда продлевает срок службы двигателя, но на практике это не всегда так. Рассказали, почему иногда полезно нажимать педаль газа до упора и как это может положительно сказаться на состоянии мотора.

Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двигатель автомобиля

4 причины, почему это полезно:

Избегание масляного голодания. При низких оборотах масляный насос работает менее эффективно, что может привести к нехватке смазки в цилиндропоршневой группе.

Снижение нагрузки на кривошипно-шатунный механизм. Длительная езда на малых оборотах ускоряет износ вкладышей коленвала и других деталей.

Очистка двигателя от нагара. Высокие обороты помогают прочистить камеры сгорания и свечи зажигания, что улучшает работу двигателя.

Продление жизни турбине. "Прожарка" мотора способствует продувке деталей турбонаддува, предотвращая отложения, которые могут снизить его эффективность.

Кому и когда это нужно

Не стоит применять этот метод на новых авто с небольшим пробегом, но если машина уже проехала 50 000 км и более, периодическое увеличение оборотов до красной зоны поможет избежать проблем с заеданием двигателя, потерей тяги и нестабильными оборотами.

Главное правило

Разумеется, не стоит ездить агрессивно всё время. Однако кратковременные перегазовки — это своеобразная "встряска", которая способствует лучшей работе двигателя в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

