Топливо дешевле не станет, но есть 7 способов тратить меньше

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Автопроизводители активно работают над снижением расхода топлива, но именно водитель играет ключевую роль в экономичности автомобиля. Назвали 7 эффективных способов тратить меньше денег на бензин.

Фото: Freepik by Designed by Freepik заправка

Как снизить расход топлива:

Выбирайте экономичный автомобиль : компактные модели с небольшим двигателем или гибриды потребляют меньше топлива.

: компактные модели с небольшим двигателем или гибриды потребляют меньше топлива. Следите за техническим состоянием : неисправные свечи зажигания и другие проблемы могут увеличить расход бензина.

: неисправные свечи зажигания и другие проблемы могут увеличить расход бензина. Ездите спокойно : поддерживайте обороты в диапазоне 2000-2500 и не превышайте 90-100 км/ч на трассе.

: поддерживайте обороты в диапазоне 2000-2500 и не превышайте 90-100 км/ч на трассе. Держите дистанцию : это снизит необходимость резкого торможения и ускорения, что экономит топливо.

: это снизит необходимость резкого торможения и ускорения, что экономит топливо. Убирайте лишний вес : тяжёлые вещи в багажнике и багажник на крыше увеличивают потребление горючего.

: тяжёлые вещи в багажнике и багажник на крыше увеличивают потребление горючего. Используйте навигатор: современные системы помогают избегать пробок и экономить топливо.

Помните, что плавное вождение и своевременное обслуживание авто — ключевые факторы, которые помогут сократить расходы на топливо.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

