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Топливо дешевле не станет, но есть 7 способов тратить меньше

1:11
Авто

Автопроизводители активно работают над снижением расхода топлива, но именно водитель играет ключевую роль в экономичности автомобиля. Назвали 7 эффективных способов тратить меньше денег на бензин.

заправка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
заправка

Как снизить расход топлива:

  • Выбирайте экономичный автомобиль: компактные модели с небольшим двигателем или гибриды потребляют меньше топлива.
  • Следите за техническим состоянием: неисправные свечи зажигания и другие проблемы могут увеличить расход бензина.
  • Ездите спокойно: поддерживайте обороты в диапазоне 2000-2500 и не превышайте 90-100 км/ч на трассе.
  • Держите дистанцию: это снизит необходимость резкого торможения и ускорения, что экономит топливо.
  • Убирайте лишний вес: тяжёлые вещи в багажнике и багажник на крыше увеличивают потребление горючего.
  • Используйте навигатор: современные системы помогают избегать пробок и экономить топливо.

Помните, что плавное вождение и своевременное обслуживание авто — ключевые факторы, которые помогут сократить расходы на топливо.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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