Золотая жила: регионы нашли способ наживаться на штрафах — водители заплатят дважды

Прошло полгода с момента принятия закона о работе систем фиксации нарушений, но ситуация практически не изменилась. Регионы нашли способы обойти ограничения, а в некоторых субъектах камеры даже стали появляться в ещё большем количестве. Об этом пишет газета "КоммерсантЪ".
Регионы адаптировались к новым правилам
Во многих областях камеры просто перенесли на другие участки и переоформили документы, фактически оставив систему без изменений.
Где камеры не исчезли, а прибавились?
Бюрократия мешает работе камер
В некоторых регионах комплексы не работают из-за отсутствия документации. Власти жалуются, что процесс согласования установки камер стал сложнее, а "превентивно" размещать камеры теперь невозможно.
Координатор движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов считает, что для водителей ничего не изменилось.
Депутат Павел Федяев уверен, что важен не сам факт установки камер, а их эффективность в снижении аварийности.
Депутат Ярослав Нилов предлагает сократить количество камер и исключить коммерческий интерес в регионах.
Министерство внутренних дел РФ предлагает направлять деньги от штрафов на улучшение безопасности на дорогах. Однако законодательное регулирование этого вопроса буксует с 2016 года.
Вывод один: пока закон есть, но его реальное влияние остаётся под вопросом.
Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.