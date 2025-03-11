Золотая жила: регионы нашли способ наживаться на штрафах — водители заплатят дважды

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Прошло полгода с момента принятия закона о работе систем фиксации нарушений, но ситуация практически не изменилась. Регионы нашли способы обойти ограничения, а в некоторых субъектах камеры даже стали появляться в ещё большем количестве. Об этом пишет газета "КоммерсантЪ".

Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дорожная камера

Регионы адаптировались к новым правилам

Во многих областях камеры просто перенесли на другие участки и переоформили документы, фактически оставив систему без изменений.

Где камеры не исчезли, а прибавились?

В Челябинской области появилось +144 камеры

В Воронежской области закупили +59 новых камер

В Чувашии установили +50 дополнительных комплексов

В Курской области добавили +10 камер

В Крыму и Дагестане планируют расширение системы

Бюрократия мешает работе камер

В некоторых регионах комплексы не работают из-за отсутствия документации. Власти жалуются, что процесс согласования установки камер стал сложнее, а "превентивно" размещать камеры теперь невозможно.

Координатор движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов считает, что для водителей ничего не изменилось.

Депутат Павел Федяев уверен, что важен не сам факт установки камер, а их эффективность в снижении аварийности.

Депутат Ярослав Нилов предлагает сократить количество камер и исключить коммерческий интерес в регионах.

Министерство внутренних дел РФ предлагает направлять деньги от штрафов на улучшение безопасности на дорогах. Однако законодательное регулирование этого вопроса буксует с 2016 года.

Вывод один: пока закон есть, но его реальное влияние остаётся под вопросом.