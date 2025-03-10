ТОП-6 самых уродливых легковых автомобилей СССР

Советский автопром редко заботился о дизайне ради красоты — главное были простота, практичность и дешевизна.
Но иногда это приводило к тому, что машины выглядели откровенно несуразно или странно. Вот шесть самых "некрасивых" авто, которые запомнились именно своей внешностью.
1. ЗАЗ-968М "Запорожец"
Маленький, пузатый, с неуклюжим капотом и задним воздухозаборником.
Ассоциации: утюг на колёсах или мыльница с фарами. Задний мотор делал заднюю часть особенно громоздкой.
Почему уродлив? Диспропорции, странная задняя форма, архаичный внешний вид.
2. ИЖ-2125 "Комби"
Первый советский хэтчбек — звучит круто, но выглядел он странно: как будто взяли "Москвич" и неумело приделали к нему сарай.
Линия крыши ломалась, зад был грубым и некрасиво обрезан.
Почему уродлив? Неуклюжий силуэт и дешёвая отделка.
3. ЗАЗ-966 "Ушастый"
Прозвище получил за боковые воздухозаборники — они и правда выглядели, как уши на бортах.
Форма фар, решётки и общие пропорции вызывали недоумение даже у дизайнеров тех лет.
Почему уродлив? Дизайн явно отставал от времени и выглядел пародийно.
4. ЛуАЗ-969 "Волынь"
Маленький внедорожник с внешностью деревенского самосборного ящика на колёсах. Плоские панели, кривоватые стыки, тесный кузов, фары — будто прикрутили от другого авто.
Почему уродлив? Полное отсутствие плавности и эстетики, почти игрушечный вид.
5. Москвич-2141 "Алеко" (первые версии)
Хотели сделать современную модель, но вышло что-то между советским "Фордом" и дешёвым хэтчбеком из дешёвого пластика.
Неудачные пропорции, безликий передок, а на фоне западных аналогов — бедный дизайн.
Почему уродлив? Хотели как лучше — получилось блекло и грубовато.
6. НАМИ-013/НАМИ-032С (прототипы)
Экспериментальные авто от советских конструкторов, которые так и не пошли в серию.
Выглядели как пародия на инопланетные капсулы на колёсах — непропорциональные формы, странные фары, слишком футуристично для того времени.
Почему уродливы? Переусердствовали с оригинальностью и нарушили баланс формы.
Уродливость этих автомобилей — результат не столько плохого вкуса, сколько ограничений советского производства, недостатка дизайнерской школы и ориентации на утилитарность. Но именно за свою нелепость они и запомнились в истории.
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