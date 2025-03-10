ТОП-6 самых уродливых легковых автомобилей СССР

Советский автопром редко заботился о дизайне ради красоты — главное были простота, практичность и дешевизна.

Фото: Wikipedia by Torsten Maue, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ЗАЗ - 968

Но иногда это приводило к тому, что машины выглядели откровенно несуразно или странно. Вот шесть самых "некрасивых" авто, которые запомнились именно своей внешностью.

1. ЗАЗ-968М "Запорожец"

Маленький, пузатый, с неуклюжим капотом и задним воздухозаборником.

Ассоциации: утюг на колёсах или мыльница с фарами. Задний мотор делал заднюю часть особенно громоздкой.

Почему уродлив? Диспропорции, странная задняя форма, архаичный внешний вид.

2. ИЖ-2125 "Комби"

Первый советский хэтчбек — звучит круто, но выглядел он странно: как будто взяли "Москвич" и неумело приделали к нему сарай.

Линия крыши ломалась, зад был грубым и некрасиво обрезан.

Почему уродлив? Неуклюжий силуэт и дешёвая отделка.

3. ЗАЗ-966 "Ушастый"

Прозвище получил за боковые воздухозаборники — они и правда выглядели, как уши на бортах.

Форма фар, решётки и общие пропорции вызывали недоумение даже у дизайнеров тех лет.

Почему уродлив? Дизайн явно отставал от времени и выглядел пародийно.

4. ЛуАЗ-969 "Волынь"

Маленький внедорожник с внешностью деревенского самосборного ящика на колёсах. Плоские панели, кривоватые стыки, тесный кузов, фары — будто прикрутили от другого авто.

Почему уродлив? Полное отсутствие плавности и эстетики, почти игрушечный вид.

5. Москвич-2141 "Алеко" (первые версии)

Хотели сделать современную модель, но вышло что-то между советским "Фордом" и дешёвым хэтчбеком из дешёвого пластика.

Неудачные пропорции, безликий передок, а на фоне западных аналогов — бедный дизайн.

Почему уродлив? Хотели как лучше — получилось блекло и грубовато.

6. НАМИ-013/НАМИ-032С (прототипы)

Экспериментальные авто от советских конструкторов, которые так и не пошли в серию.

Выглядели как пародия на инопланетные капсулы на колёсах — непропорциональные формы, странные фары, слишком футуристично для того времени.

Почему уродливы? Переусердствовали с оригинальностью и нарушили баланс формы.

Вывод

Уродливость этих автомобилей — результат не столько плохого вкуса, сколько ограничений советского производства, недостатка дизайнерской школы и ориентации на утилитарность. Но именно за свою нелепость они и запомнились в истории.