Haval M6 с калужской пропиской: что ждёт российский авторынок

В январе 2025 года автомобильные заводы Калужской области продемонстрировали значительный рост производства, выпустив более 21 тысячи автомобилей. Для сравнения, за весь 2024 год в регионе было собрано около 13 тысяч машин. Таким образом, всего за один месяц текущего года объём производства превысил показатели всего предыдущего года в 1,5 раза.​

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сварочный цех Калужского автозавода

Ключевые показатели

Индекс промышленного производства: В январе 2025 года составил 120,4% по сравнению с январём 2024 года.​

Объём отгруженной продукции: Достиг 106,6 млн рублей за январь 2025 года.​

Факторы, способствующие росту

Запуск новых производств: На сборочной площадке, ранее принадлежавшей Volkswagen, планируется собрать более 110 тысяч автомобилей в 2025 году.​

Производство под новым брендом Tenet: Предполагается, что на этой площадке будут собираться автомобили под брендом Tenet, внешне напоминающие модели Chery.​

Начало выпуска Haval M6: В феврале 2025 года на бывшем заводе "ПСМА Рус" началось производство кроссоверов Haval M6.​

Уточнения

Калу́га — город в европейской части России, в Центральном федеральном округе, административный центр Калужской области и муниципального образования город Калуга со статусом городского округа.

