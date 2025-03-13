Haval M6 с калужской пропиской: что ждёт российский авторынок

В январе 2025 года автомобильные заводы Калужской области продемонстрировали значительный рост производства, выпустив более 21 тысячи автомобилей. Для сравнения, за весь 2024 год в регионе было собрано около 13 тысяч машин. Таким образом, всего за один месяц текущего года объём производства превысил показатели всего предыдущего года в 1,5 раза.
Индекс промышленного производства: В январе 2025 года составил 120,4% по сравнению с январём 2024 года.
Объём отгруженной продукции: Достиг 106,6 млн рублей за январь 2025 года.
Запуск новых производств: На сборочной площадке, ранее принадлежавшей Volkswagen, планируется собрать более 110 тысяч автомобилей в 2025 году.
Производство под новым брендом Tenet: Предполагается, что на этой площадке будут собираться автомобили под брендом Tenet, внешне напоминающие модели Chery.
Начало выпуска Haval M6: В феврале 2025 года на бывшем заводе "ПСМА Рус" началось производство кроссоверов Haval M6.
Калу́га — город в европейской части России, в Центральном федеральном округе, административный центр Калужской области и муниципального образования город Калуга со статусом городского округа.
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