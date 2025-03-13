Обновлённый автопарк для спасателей: разработан КАМАЗ К5 с компактной кабиной для МЧС

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КАМАЗ предпринимает шаги для повышения популярности своих грузовиков поколения К5, стремясь заменить ими модели предыдущего поколения К3. Недавно завод "Тракс Восток Рус" изготовил каркас кабины для нового автомобиля МЧС, что свидетельствует о расширении применения платформы К5.​

Фото: dvizhok.su by пресс-служба ПАО «КАМАЗ» is licensed under Free More info камаз

Разнообразие кабин для моделей К5

Флагманский тягач КАМАЗ-54901: оснащён просторной кабиной с максимальной шириной, высокой крышей и ровным полом, обеспечивая комфорт для дальних перевозок.​

Региональная модель КАМАЗ-54902: имеет более компактную кабину с заниженной крышей, уменьшенной шириной и наличием моторного тоннеля, что подходит для региональных перевозок.​

Специальная версия для МЧС: разрабатывается с учётом специфики работы спасателей — с заниженной посадкой для быстрого выхода и возможностью размещения лестницы на крыше.​

Преимущества новой кабины

Компактная кабина, разработанная для МЧС, может быть востребована и в других сферах. Например, коммунальные службы могут использовать такие шасси для мусоровозов, где низкая посадка облегчает работу персонала, а наличие моторного тоннеля не является препятствием.​

Стратегия КАМАЗа

Предлагая различные варианты кабин для моделей К5, КАМАЗ стремится удовлетворить потребности разных отраслей и задач. Это разнообразие делает грузовики К5 более привлекательными для широкого круга клиентов, что способствует постепенной замене устаревших моделей К3.​

Уточнения

ПАО «КАМАЗ» (акроним от Ка́мский автомоби́льный заво́д (тат. Кама автомобиль заводы), ранее «КамАЗ») — советская, затем российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей, действующий с 1976 года.

