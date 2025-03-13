Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 самых редких мотоциклов СССР
Лучший трюк для чистки мебели: всего 5 минут — и ваш диван снова чистый и свежий
Пять секретов увлажнения кожи: зачем эксперты советуют отказаться от пудры?
Джиджи Хадид покинула Нью-Йорк: зачем супермодель вернулась в сельскую Пенсильванию?
Крымский мост — что нужно знать перед поездкой в 2025 году
Почему одни кошки играют с зеркалом, а другие пугаются: вся правда об их реакции
Haval M6 с калужской пропиской: что ждёт российский авторынок
Ростислав Ищенко: США могут обрушить российскую экономику через Китай
Внимание, тромбоциты: как крошечные клетки управляют вашими эмоциями и памятью — открытие учёных

Обновлённый автопарк для спасателей: разработан КАМАЗ К5 с компактной кабиной для МЧС

1:44
Авто

КАМАЗ предпринимает шаги для повышения популярности своих грузовиков поколения К5, стремясь заменить ими модели предыдущего поколения К3. Недавно завод "Тракс Восток Рус" изготовил каркас кабины для нового автомобиля МЧС, что свидетельствует о расширении применения платформы К5.

камаз
Фото: dvizhok.su by пресс-служба ПАО «КАМАЗ» is licensed under Free More info
камаз

Разнообразие кабин для моделей К5

  • Флагманский тягач КАМАЗ-54901: оснащён просторной кабиной с максимальной шириной, высокой крышей и ровным полом, обеспечивая комфорт для дальних перевозок.

  • Региональная модель КАМАЗ-54902: имеет более компактную кабину с заниженной крышей, уменьшенной шириной и наличием моторного тоннеля, что подходит для региональных перевозок.

  • Специальная версия для МЧС: разрабатывается с учётом специфики работы спасателей — с заниженной посадкой для быстрого выхода и возможностью размещения лестницы на крыше.

Преимущества новой кабины

Компактная кабина, разработанная для МЧС, может быть востребована и в других сферах. Например, коммунальные службы могут использовать такие шасси для мусоровозов, где низкая посадка облегчает работу персонала, а наличие моторного тоннеля не является препятствием.

Стратегия КАМАЗа

Предлагая различные варианты кабин для моделей К5, КАМАЗ стремится удовлетворить потребности разных отраслей и задач. Это разнообразие делает грузовики К5 более привлекательными для широкого круга клиентов, что способствует постепенной замене устаревших моделей К3.

Уточнения

ПАО «КАМАЗ» (акроним от Ка́мский автомоби́льный заво́д (тат. Кама автомобиль заводы), ранее «КамАЗ») — советская, затем российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей, действующий с 1976 года.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Садоводство, цветоводство
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде
Наука и техника
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде Аудио 
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт
Новости спорта
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт Аудио 
Популярное
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца

Узнайте, как выбрать правильную температуру для стирки полотенец, чтобы избежать бактерий и неприятных запахов. Поделимся полезными советами по уходу!

Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт
Радиостанция Судного дня вновь заговорила: какие послания прячутся в кодах Жужжалки? Дмитрий Плотников Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном — политическая победа России Любовь Степушова
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Последние материалы
ТОП-5 самых редких мотоциклов СССР
Лучший трюк для чистки мебели: всего 5 минут — и ваш диван снова чистый и свежий
Пять секретов увлажнения кожи: зачем эксперты советуют отказаться от пудры?
Джиджи Хадид покинула Нью-Йорк: зачем супермодель вернулась в сельскую Пенсильванию?
Крымский мост — что нужно знать перед поездкой в 2025 году
Почему одни кошки играют с зеркалом, а другие пугаются: вся правда об их реакции
Haval M6 с калужской пропиской: что ждёт российский авторынок
Обновлённый автопарк для спасателей: разработан КАМАЗ К5 с компактной кабиной для МЧС
Ростислав Ищенко: США могут обрушить российскую экономику через Китай
Внимание, тромбоциты: как крошечные клетки управляют вашими эмоциями и памятью — открытие учёных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.