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Налоговый вычет на такси: как сэкономить на поездках с детьми

2:35
Авто

В России рассматривается возможность введения дополнительных льгот для семей с детьми, пользующихся услугами такси. Депутаты Госдумы предлагают снизить финансовую нагрузку на родителей, предоставив налоговые вычеты за поездки, а также упростить требования к перевозке детей, сделав такие поездки удобнее и безопаснее.

TAXI
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
TAXI

Какие меры предлагают власти

Среди главных инициатив, направленных на поддержку семей с детьми:

  • Налоговый вычет на поездки в такси
    Родители смогут компенсировать часть расходов на такси за счёт снижения налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это особенно актуально для семей, которым приходится часто пользоваться такси из-за отсутствия личного транспорта или сложной транспортной доступности.

  • Отмена дополнительных плат за перевозку детей
    Сегодня при заказе такси с детским креслом часто взимается дополнительная плата. В новом предложении депутатов предусмотрено освобождение семей от таких расходов, если ребёнку уже исполнилось 7 лет. Это сделает поездки в такси более доступными для семейного бюджета.

  • Оснащение автомобилей детскими бустерами
    Ещё одна мера касается безопасности: депутаты предлагают обязать таксопарки оборудовать все автомобили минимум двумя детскими бустерами. Это поможет избежать ситуаций, когда водитель отказывается везти ребёнка из-за отсутствия удерживающего устройства.

Почему это важно

Введение льготных тарифов и налоговых вычетов связано с инициативами по улучшению транспортной доступности для семей с детьми. Особенно это актуально для родителей, живущих в районах с ограниченным общественным транспортом или работающих в нестандартные часы, когда такси становится единственным удобным способом передвижения.

Кроме того, оснащение машин детскими бустерами повысит уровень безопасности перевозок и поможет снизить риск травматизма среди маленьких пассажиров.

Когда ждать изменений

Пока предложения находятся на стадии обсуждения, но представители Госдумы уже ведут активные консультации с таксомоторными компаниями и Министерством транспорта. Если законопроекты получат поддержку, первые изменения могут вступить в силу уже в ближайшие месяцы.

Водителям и родителям остаётся следить за нововведениями, так как они могут значительно упростить использование такси и снизить расходы семей на транспорт.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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