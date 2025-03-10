Автокредиты и падение продаж: как банки и ставки влияют на рынок авто

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Падение продаж автомобилей в России — это многолетняя проблема, которая требует пристального внимания. Одним из главных факторов, влияющих на снижение продаж, стало повышение процентных ставок по автокредитам. Это сделало покупку новых автомобилей гораздо сложнее.

Фото: Freepik by Designed by Freepik покупка автомобиля

В интервью "Известиям" 10 марта директор по развитию и продажам компании "Авто.ру Бизнес" Даниил Шкурыгин раскрыл причины и последствия этих изменений.

Влияние новых требований к банковским резервам

Кроме роста ставок, важную роль сыграли и новые требования, предъявляемые к банкам. Они обязаны создавать резервы на случай невыполнения кредитных обязательств заемщиками. Это привело к более строгому подходу к оценке клиентов, что, в свою очередь, снижает шансы на получение автокредита.

"Мы видим, что вероятность одобрения автокредитов уменьшилась на 7 процентных пунктов для новых автомобилей и на 9 процентных пунктов для автомобилей с пробегом", — сообщил Шкурыгин.

Последствия для рынка автомобилей

Высокие ставки по автокредитам и более сложная процедура одобрения кредитов приводят к снижению числа выданных кредитов, что существенно сказывается на продажах новых автомобилей. Автокредитование является ключевым драйвером автомобильного рынка, и его падение негативно отражается на общем состоянии отрасли.

Статистика продаж новых автомобилей

По данным аналитиков "Автостата", в феврале 2025 года в России было продано 78 040 новых легковых автомобилей — на 24,9% меньше, чем в феврале 2024 года. Несмотря на общий спад, марка Lada продолжает удерживать лидерство на рынке, увеличив свою долю до 31%.

Министерство промышленности и торговли России сообщило, что за январь и февраль 2025 года было продано 165,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 10% меньше по сравнению с тем же периодом в прошлом году, сообщают Известия.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

