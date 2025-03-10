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Автокредиты и падение продаж: как банки и ставки влияют на рынок авто

2:17
Авто

Падение продаж автомобилей в России — это многолетняя проблема, которая требует пристального внимания. Одним из главных факторов, влияющих на снижение продаж, стало повышение процентных ставок по автокредитам. Это сделало покупку новых автомобилей гораздо сложнее.

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik
покупка автомобиля

В интервью "Известиям" 10 марта директор по развитию и продажам компании "Авто.ру Бизнес" Даниил Шкурыгин раскрыл причины и последствия этих изменений.

Влияние новых требований к банковским резервам

Кроме роста ставок, важную роль сыграли и новые требования, предъявляемые к банкам. Они обязаны создавать резервы на случай невыполнения кредитных обязательств заемщиками. Это привело к более строгому подходу к оценке клиентов, что, в свою очередь, снижает шансы на получение автокредита.

"Мы видим, что вероятность одобрения автокредитов уменьшилась на 7 процентных пунктов для новых автомобилей и на 9 процентных пунктов для автомобилей с пробегом", — сообщил Шкурыгин.

Последствия для рынка автомобилей

Высокие ставки по автокредитам и более сложная процедура одобрения кредитов приводят к снижению числа выданных кредитов, что существенно сказывается на продажах новых автомобилей. Автокредитование является ключевым драйвером автомобильного рынка, и его падение негативно отражается на общем состоянии отрасли.

Статистика продаж новых автомобилей

По данным аналитиков "Автостата", в феврале 2025 года в России было продано 78 040 новых легковых автомобилей — на 24,9% меньше, чем в феврале 2024 года. Несмотря на общий спад, марка Lada продолжает удерживать лидерство на рынке, увеличив свою долю до 31%.

Министерство промышленности и торговли России сообщило, что за январь и февраль 2025 года было продано 165,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 10% меньше по сравнению с тем же периодом в прошлом году, сообщают Известия.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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