Дептранс взыскивает миллионы из-за трамваев: что нужно знать, чтобы не попасть в ловушку

Департамент транспорта Москвы (Дептранс) продолжает взыскивать крупные суммы с водителей, чьи автомобили стали причиной задержек трамваев. В 2024 году общая сумма взысканий превысила 28 миллионов рублей.
Такая практика применяется к водителям, которые неправильно паркуют свои автомобили на трамвайных путях, блокируют движение или становятся участниками ДТП с рельсовым транспортом. В результате простои трамваев исчисляются сотнями часов, что влечёт за собой финансовые убытки и создаёт неудобства для пассажиров.
Основные причины взысканий:
ДТП с трамваями
Любое столкновение с рельсовым транспортом вызывает остановку движения сразу нескольких маршрутов. Восстановление работы требует времени и привлечения специалистов, а потери из-за задержек ложатся на виновника аварии.
Парковка на трамвайных путях
Некоторые водители оставляют свои автомобили в неположенных местах, полностью блокируя движение трамваев. В таких случаях вызываются эвакуаторы, но за каждый простой транспорта с нарушителя могут потребовать компенсацию.
Затруднение проезда на перекрёстках
Неправильные манёвры на перекрёстках и выезд на рельсы в пробке также могут стать причиной взысканий, если трамваи вынуждены стоять из-за действий автомобилистов.
За прошлый год общественный транспорт простаивал в общей сложности около 300 часов - это более 12 суток вынужденных задержек. Такие остановки влияют на пассажиров, расписания маршрутов и доход городской транспортной системы.
Водителям рекомендуется:
В случае ДТП с трамваем или незаконной парковки на путях водители рискуют не только штрафами, но и серьёзными финансовыми взысканиями, которые могут достигать сотен тысяч рублей в зависимости от нанесённого ущерба.
Трамва́й (от англ. tram — вагон, вагонетка и way — путь) — вид рельсового транспорта (уличного и внеуличного), обычно являющийся общественным городским электротранспортом, но есть исключения.
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