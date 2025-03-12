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Секретные скидки: как получить максимальную выгоду при покупке авто

2:18
Авто

В последние месяцы российский автомобильный рынок столкнулся с серьёзными трудностями: резкое снижение продаж, высокая стоимость автокредитов и переполненные склады заставляют дилеров предлагать значительные скидки, чтобы привлечь покупателей и избежать финансовых потерь.

Мужчина в автосалоне
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в автосалоне

Основные причины текущей ситуации

  • Снижение спроса: В феврале 2025 года продажи автомобилей в России сократились на 25% по сравнению с предыдущим годом. Экономическая нестабильность и высокая стоимость кредитов отталкивают потенциальных покупателей.

  • Высокие ставки по кредитам: Рост ключевой ставки ЦБ сделал автокредиты менее доступными для населения, что негативно сказывается на объёмах продаж.

  • Переполненные склады: Из-за снижения спроса дилеры накопили значительные запасы автомобилей, особенно моделей 2024 года, что вынуждает их снижать цены для освобождения складских помещений.

Меры, предпринимаемые дилерами

  • Скидки и акции: Чтобы стимулировать продажи, автосалоны предлагают скидки, достигающие от 5 тысяч до 1 миллиона рублей, в зависимости от модели и бренда. Например, кроссовер Bestune T77 подешевел на 940 тысяч рублей.

  • Программы лояльности: Внедряются дополнительные бонусы и предложения для привлечения клиентов, включая специальные условия на сервисное обслуживание и аксессуары.

Мнение экспертов

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что дилеры вынуждены снижать цены из-за критически низкого спроса и недоступности кредитов. Он считает, что текущая ситуация предоставляет потребителям возможность приобрести автомобили на более выгодных условиях.

Прогнозы на будущее

Аналитики ожидают, что тренд на снижение продаж сохранится в ближайшие месяцы. Некоторый оптимизм возможен только к середине лета, и то при благоприятном стечении обстоятельств. Без поддержки государства существует риск дальнейшего ухудшения ситуации на автомобильном рынке.

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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